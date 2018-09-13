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Три осиных гнезда удалили спасатели за сутки в Минске

14.09.2018 10:16 — Новости регионов | БелТА  
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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три осиных гнезда удалили спасатели 13 сентября в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.

Вызовы поступили из детских садов в Ленинском и Фрунзенском районах, а также из 25-й городской детской поликлиники. В одном детском саду осы облюбовали место под кровлей, в другом - под оконной рамой. В поликлинике непрошеных гостей обнаружили в щели здания. Все гнезда были ликвидированы.

Пик вызовов на удаление гнезд пчел, ос или шершней традиционно приходится на август-сентябрь. Семья жалящих насекомых достигает максимального размера к концу лета - в это время они наиболее активны.

Спасатели бесплатно убирают гнезда насекомых в детских садах, домах престарелых и инвалидов, больницах и других социальных учреждениях. Если гнездо обнаружено в доме, то жильцам стоит обратиться в товарищество собственников или ЖРЭО. Спасатели в таких случаях оказывают услуги на платной основе. Однако в чрезвычайных ситуациях, если, например, кто-то разворошил гнездо или в квартире или доме дети и родители не могут к ним попасть из-за насекомых, работники МЧС выезжают незамедлительно.

Специалисты рассказали, как можно подстраховаться от появления неприятных соседей. Как правило, осы, пчелы и шершни выбирают для гнезд дупла в деревьях, чердаки, надворные постройки. МЧС рекомендует еще до наступления лета заделать щели на чердаке, через которые насекомые могут забраться под крышу дома. Проверять нужно также подвалы, ниши, в том числе скрытые, а также застенки между домами, их можно заделать монтажной пеной или стройматериалами. В городе пристальное внимание стоит уделять балконам и местам под крышей. Небольшое, размером с яблоко гнездо можно снять самостоятельно при помощи мешка и лопаты, а затем сжечь или закопать. При этом в МЧС советуют позаботиться о защите лица и рук, дождаться вечера, когда все насекомые возвращаются в жилище и их активность снижается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три осиных гнезда удалили спасатели 13 сентября в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель столичного управления МЧС Ольга...
 
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