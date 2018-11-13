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"Карту гостя" для II Европейских игр выпустят в Беларуси к 1 декабря
14.11.2018 11:17 — Новости регионов | БелТА
Фото minskpass.by
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный формат "Карты гостя", брендированной для II Европейских игр, планируется выпустить к 1 декабря, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА директор УП "Мингорсправка" Борис Васильев.
Карты будут реализовываться совместно с билетным оператором Игр компанией Ticketpro. Проект участвует в туристическом обслуживании гостей знаковых международных соревнований.
Эта "Карта гостя" рассчитана на 14 дней и включает наиболее значимые объекты исторического наследия Беларуси, позволит спланировать индивидуальное путешествие по Минску и республике.
/Будет дополнено/.-0-
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный формат "Карты гостя", брендированной для II Европейских игр, планируется выпустить к 1 декабря, сообщил сегодня в...
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