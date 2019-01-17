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В Гродно более ста учеников одной из школ не пришли на занятия
18.01.2019 11:27 — Новости регионов | БелТА
18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более ста учеников СШ №36 в Гродно не пришли на занятия, всех отсутствующих на дому посетили врачи. Информация об этом размещена на сайте областной газеты
Школьники сослались на плохое самочувствие. Это вызвало тревогу у учителей и медработников. Как сообщила главный врач детской поликлиники №1 Ирина Луканская, всех отсутствующих школьников по месту жительства посетили врачи первой и второй детских поликлиник.
Установлено, что только у половины детей проявилась вирусная инфекция в легкой форме. У остальных признаки заболевания выявлены не были. Не обращались за помощью ученики этой школы ни в областную инфекционную больницу, ни в областную детскую больницу.
В школе провели исследования специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии. Взяты материалы для бактериологического и вирусологического анализов. По предварительным результатам и симптомам, у заболевших детей имеет место вирусная инфекция, которая обусловлена сезонным подъемом заболеваемости. Специалисты заверили, что ситуация находится под контролем, тревоги она не вызывает.-0-
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18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более ста учеников СШ №36 в Гродно не пришли на занятия, всех отсутствующих на дому посетили врачи. Информация об этом размещена на...
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