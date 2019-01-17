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В Гродно более ста учеников одной из школ не пришли на занятия

18.01.2019 11:27 — Новости регионов | БелТА  
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18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более ста учеников СШ №36 в Гродно не пришли на занятия, всех отсутствующих на дому посетили врачи. Информация об этом размещена на сайте областной газеты "Гродзенская праўда", сообщает БЕЛТА.

Школьники сослались на плохое самочувствие. Это вызвало тревогу у учителей и медработников. Как сообщила главный врач детской поликлиники №1 Ирина Луканская, всех отсутствующих школьников по месту жительства посетили врачи первой и второй детских поликлиник.

Установлено, что только у половины детей проявилась вирусная инфекция в легкой форме. У остальных признаки заболевания выявлены не были. Не обращались за помощью ученики этой школы ни в областную инфекционную больницу, ни в областную детскую больницу.

В школе провели исследования специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии. Взяты материалы для бактериологического и вирусологического анализов. По предварительным результатам и симптомам, у заболевших детей имеет место вирусная инфекция, которая обусловлена сезонным подъемом заболеваемости. Специалисты заверили, что ситуация находится под контролем, тревоги она не вызывает.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более ста учеников СШ №36 в Гродно не пришли на занятия, всех отсутствующих на дому посетили врачи. Информация об этом размещена на...
 
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