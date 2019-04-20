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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошло пасхальное богослужение
21.04.2019 14:56 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте накануне Торжества Воскресния Господня в костеле Воздвижения Святого Креста 20 апреля прошло пасхальное богослужение. Праздничную службу в костеле провел епископ Пинский Антоний Демьянко.
Фото Вадима Якубёнка
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21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте накануне Торжества Воскресния Господня в костеле Воздвижения Святого Креста 20 апреля прошло пасхальное богослужение....
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