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ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошло пасхальное богослужение

21.04.2019 14:56 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошло пасхальное богослужение

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте накануне Торжества Воскресния Господня в костеле Воздвижения Святого Креста 20 апреля прошло пасхальное богослужение. Праздничную службу в костеле провел епископ Пинский Антоний Демьянко.

Фото Вадима Якубёнка

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошло пасхальное богослужение

 
Теги: Брест
 
 
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21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте накануне Торжества Воскресния Господня в костеле Воздвижения Святого Креста 20 апреля прошло пасхальное богослужение....
 
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