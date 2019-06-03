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У двух жителей Витебска и Докшиц обнаружили наркотики

04.06.2019 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

У двух жителей Витебска и Докшиц обнаружили наркотики
Правоохранители 31 мая задержали витебчанина с психотропом, а жителя Докшиц с гашишем, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. При проведении оперативных мероприятий сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали в Докшицах неработающего местного жителя 1992 года рождения, у которого изъяли 5,5 г гашиша. В Витебске у попавшего в поле зрения милиции 37-летнего горожанина оперативники обнаружили 2,1 г особо опасного психотропного вещества — пара-метилэфедрона (мефедрона). За незаконный оборот наркотиков в отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Проверяется их причастность к фактам реализации наркотиков на территории области.
Источник БЕЛТА

 
Теги: Витебск
 
 
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Правоохранители 31 мая задержали витебчанина с психотропом, а жителя Докшиц с гашишем, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского...
 
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