У двух жителей Витебска и Докшиц обнаружили наркотики

Источник материала: Новости Докшицы



Правоохранители 31 мая задержали витебчанина с психотропом, а жителя Докшиц с гашишем, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. При проведении оперативных мероприятий сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали в Докшицах неработающего местного жителя 1992 года рождения, у которого изъяли 5,5 г гашиша. В Витебске у попавшего в поле зрения милиции 37-летнего горожанина оперативники обнаружили 2,1 г особо опасного психотропного вещества — пара-метилэфедрона (мефедрона). За незаконный оборот наркотиков в отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Проверяется их причастность к фактам реализации наркотиков на территории области.

Источник БЕЛТА