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ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль
14.07.2019 15:15 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июля, Мир /Корр. БЕЛТА/. В Мире 13-14 июля прошел военно-исторический фестиваль "Мир-1812". Реконструкторы, представляющие воинов русской и наполеоновской армий, разыграли "Битву под Миром" - первое крупное кавалерийское сражение кампании 1812 года на территории Беларуси.-0-
Фото Андрея Покумейко
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14 июля, Мир /Корр. БЕЛТА/. В Мире 13-14 июля прошел военно-исторический фестиваль "Мир-1812". Реконструкторы, представляющие воинов русской и наполеоновской армий,...
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