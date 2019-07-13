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ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль

14.07.2019 15:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль

14 июля, Мир /Корр. БЕЛТА/. В Мире 13-14 июля прошел военно-исторический фестиваль "Мир-1812". Реконструкторы, представляющие воинов русской и наполеоновской армий, разыграли "Битву под Миром" - первое крупное кавалерийское сражение кампании 1812 года на территории Беларуси.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
 
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14 июля, Мир /Корр. БЕЛТА/. В Мире 13-14 июля прошел военно-исторический фестиваль "Мир-1812". Реконструкторы, представляющие воинов русской и наполеоновской армий,...
 
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