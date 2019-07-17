В д.Чубаково Дубровенского района благоустраивают родник

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Год малой родины основные силы направлены на наведение порядка в райцентре, агрогородках, в сельской местности, в том числе знаковых для Дубровенщины объектах.

В эти дни на территории Малобаховского сельсовета проходит благоустройство родника в д.Чубаково. Это святое место стало настоящим символом для жителей деревни, ведь по старой традиции в двенадцатую пятницу после Пасхи здесь собирается много гостей, чтобы взять воды из чистого освященного источника. Данные, которые бы рассказывали нам, откуда появилась такая традиция, не сохранились. Но этот обычай бережно передается из поколения в поколение.

—Ранее в июле у родника проходила ярмарка. Праздник собирал на площадке около родника жителей деревни, а также гостей из близлежащих населенных пунктов. Здесь люди веселились, танцевали, пели, торговали, хвалились ремеслом.

К сожалению, в этом году ярмарку провести не получится. Но уже к следующему году территория криницы будет приведена в надлежащий вид и все желающие смогут насладиться ее преображением, — отметил председатель Малобаховского сельского исполнительного комитета Виктор Кузьменков.

По словам председателя, благоустройство территории родника необходимо для жителей Дубровенщины. В прошлый раз такие работы были проведены в 2012 году.

—Первостепенной задачей было сохранить то, что дала нам природа, и традиции, которые мы бережем многие годы. Родник не просто живительный, он живой, и имеет множество ключей. А анализ качества воды, проведенный специалистами санитарно-эпидемиологических служб, показал хорошие результаты.







В этом году к благоустройству криницы были привлечены многие организации города. Также в благоустройстве криницы принимают участие те, для кого д.Чубаково является малой родиной. Это Виктор Минин, директор ОАО «Герой», Владимир Селиханов, начальник расчетно-кассового Центра №28 в г.Дубровно филиала Витебского областного управления «Белагропромбанка», Сергей Арбузов, начальник Дубровенского узла электросвязи Оршанского зонального узла электросвязи Витебского филиала РУП электросвязи «Белтелеком», Александр Колтунов, пенсионер, подполковник запаса, Виктор Гусенцов, водитель райисполкома, Валерий Веремьев, водитель погрузчика УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник».

Недавно на территории родника прошел организованный субботник с участием работников организаций и предприятий города — УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», узла электросвязи, электросетей, райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, РОЧС, КУП «Бахово», ПМС, ДРСУ №108 КУП «Витебскоблдорстрой», СХФ имени Ю.Смирнова ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».

—Совместными усилиями мы благоустроили площадку, поставили купель и оборудовали два водозабора, подготовили территорию для дальнейших работ, завезли камень для кладки, — рассказал Виктор Кузьменков. — Проведение субботников продолжится.

К концу лета на роднике в д.Чубаково появится переходной мостик с перилами, беседка из оцилиндрованного бруса, будут установлены столы и скамейки из дуба, навес над источником.

Ко всему вышеперечисленному добавится лестничный марш, чтобы сход к воде был удобен, рядом поставят скамейку, вешалки, мангал. Чтобы машины не подъезжали близко к воде, здесь сделают удобную стоянку и бордюр.

Так всем миром жители и уроженцы д.Чубаково бережно хранят традиции, передаваемые из поколения в поколение, ведь эти места навсегда стали самым дорогим сердцу уголком, чтобы о традициях помнили те, кто отсюда ушел в большую жизнь, и передал эстафету следующим поколениям.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.