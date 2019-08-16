С коллектив Дубровенского льнозавода провел встречу начальник Витебского областного управления МЧС

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Очередную встречу с населением Дубровенского района провели в среду, 14 августа.

С коллективом Дубровенского льнозавода пообщался Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС полковник внутренней службы.

Основной темой дня информирования был вопрос защиты материнства и детства в Республики Беларусь как одного из основных приоритетов государственной политики нашей страны. Именно с нее и начал разговор Сергей Николаевич. Он акцентировал внимание присутствующих на важно¬сти и значимости семьи в жизни каждого человека, семейных ценностях и, конечно же, сохранении жизни и личной безопасности взрослых и детей.







В простой и доступной форме начальник управления МЧС напомнил присутствующим правила внутреннего трудового распорядка, обратил внимание на поведение людей как на рабочем месте, так и в быту.

Каждый человек должен знать и понимать все риски, которые кроются в обыденных, казалось бы, вещах, уметь правильно себя вести в экстремальной ситуации, грамотно передать сообщение о случившемся, уметь пользоваться огнетушителями. Сергей Мелешкин на конкретных примерах продемонстрировал, к чему приводит незнание элементарных правил безопасности.

Среди основных фактов риска он назвал алкоголь и сигареты. Порядка 70% погибших на пожарах в Беларуси курили в постели. Поэтому главный пожарный области предостерег присутствующих от ошибок и призвал отказаться от пагубных привычек.

Остановился он и еще на одной проблеме — сносе аварийных зданий и сооружений. Ведь порой безответственность и бесхозяйственность приводят к печальным последствиям. А еще Сергей Мелешкин призвал взрослых внимательно относиться к детям: ни в коем случае не оставлять их одних и предостерегать от любой опасности.

Светлана ШУРПАКОВА.