ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РЕПОРТАЖ: "Мы - семья": как в столичном спортклубе людям с инвалидностью помогают с трудоустройством

19.08.2019 19:30 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

РЕПОРТАЖ: "Мы - семья": как в столичном спортклубе людям с инвалидностью помогают с трудоустройством

По данным Мингорисполкома, в настоящее время в столице людям с инвалидностью предлагают около 17 тыс. вакансий. Занятость можно подыскать любому в зависимости от образования и физических возможностей. Более трети уже нашли себе дело по душе. В этом заслуга как соискателей, активно изучающих предложения компаний, так и самих работодателей, готовых к трудоустройству этой категории людей. Корреспонденты БЕЛТА на примере одного из столичных спортклубов познакомились с представителями обеих сторон.

В спортивном клубе Panda на проспекте Победителей царит послеобеденное затишье - до вечернего аншлага еще несколько часов. Нас встречает учредитель клуба Андрей Севашко.

Мужчина уже много лет со спортом на ты - 15 лет жизни отдал фитнесу и кроссфиту. Сначала работал тренером, примерно два года назад открыл свой зал функционального многоборья. Когда набирал сотрудников, решил взять и людей с ограниченными возможностями - страхов и стереотипов по этому поводу не было.

"Спустя время, понаблюдав за новыми сотрудниками, понял, что они крутые ребята, - отмечает Андрей. - Когда видят к себе хорошее отношение, отдают в два раза больше и выкладываются на все 200%".

Мы познакомились с одним из них - администратором Василием Минчонком. Он работает в клубе уже полтора года. Сперва помогал с уборкой и смотрел за порядком в зале. Потом месяц стажировался у коллеги-администратора и принял решение попробовать себя в новой должности.

"Я всегда мечтал поработать администратором. Предложили эту должность, и я согласился, - рассказывает Василий. - В мои обязанности входит отмечать клиентов, принимать платежи, записывать на тренировки. В первый день было очень сложно: столько людей мимом проходило, реально уставал. Но со временем влился в работу. Не жалею, что попал в клуб - здесь очень комфортно. Я приобрел опыт работы с людьми, и в будущем, если захочу сменить сферу деятельности, мне будет нестрашно. Я очень долго боролся со страхом и смущением и все-таки переборол".

Параллельно с работой в клубе Василий занимается вокалом. У него нет музыкального образования, но есть сильное желание поставить голос, а в будущем попробовать себя в кастингах.

И все это в том числе с целью показать и доказать, что люди с ограниченными возможностями такие же, как все. "Конечно, изначально я чувствовал дискомфорт, старался носить майки с длинными рукавами. А сейчас решил: буду одеваться, как мне удобно. И другим людям с ограниченными возможностями советую не бояться открываться и делать шаги навстречу будущему. Может, у кого-то дефекты с руками посерьезнее моих, но все равно нужно идти к цели", - уверен Василий.

Его работой в клубе довольны. По словам Андрея Севашко, многие посетители подходили и хвалили администратора: позитивный, вежливый, толковый и приятный парень.

Хорошие отзывы и о работе клинера Андрея Саравайского. Парень родом из Сенненского района, вырос в Богушевском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития. После получения дееспособности успел попробовать себя в качестве прачки и дворника, работал при агроусадьбе в Ратомке и в ЖКХ Полоцка. Полгода назад пришел в спортивный клуб.

"В мои обязанности входит уборка помещений по будням, рабочий день длится с 10.00 до 16.00. Нелегко было в самом начале, когда устраивался на свою первую работу. А в этот раз было вообще нестрашно, - делится Андрей. - Сначала я всему обучался: приезжал в Минск с сопровождающим, который помогал ориентироваться в городе. Сейчас везде езжу сам. Освоился быстро, уже всему научился".

В свободное от работы время он тренируется в зале вместе с другими, в том числе профессиональными спортсменами. За занятиями своего подопечного внимательно следит Андрей Севашко: обращает внимание на ошибки, предостерегает от травм, подает спортинвентарь и не забывает похвалить.

Андрей Саравайский говорит, что занимается спортом, скорее, для себя, рекорды ставить не планирует. "Люблю рисовать, интересуюсь фотографией, - добавляет он. - Пока себя в этом не вижу, но в будущем хотелось бы найти дополнительную творческую подработку".

Работой своего клинера Андрей Севашко также доволен: "У меня до этого было много уборщиков, но по сравнению с Андреем они небо и земля. Даже клиенты подходят и хвалят, настолько чисто он убирает. У меня есть второй зал поменьше, там мягкое черно-белое покрытие. Однажды захожу, а он моет пол щеткой с мыльным раствором, хотя никто его об этом не просил. Таких работников, как Василий и Андрей, еще поискать надо. Мне очень повезло с ними".

"Это очень хорошие ребята, - повторяет Андрей Севашко. - Им нужна помощь, и кто, если не мы. У нас не просто рабочие отношения - мы семья. Много общаемся, может куда-то вместе сходить".

В планах у хозяина клуба продвигать инклюзивный спорт в Минске. Но не в одиночку, а с единомышленниками. И такие люди есть, в частности инклюзивный тренер по кроссфиту Виктор Захарьев. В спорт он влюблен с детства. Сначала занимался хоккеем, потом увлекся восточными единоборствами. Лет в 15 начал заниматься тяжелой атлетикой. В 2001 году получил травму позвоночника, но спорт не бросил. Побывав в качестве курсанта на сборах для инвалидов-колясочников, уже на следующий год стал инклюзивным инструктором по тяжелой атлетике. Позже Виктор переквалифицировался в тренера по общей физической подготовке, потом нашел себя в плавании. А этой зимой прошел обучение и стал инструктором по горнолыжному спуску.

Своей физической силой удивил и нас: подтянуться на турнике - легко, взобраться по канату - без проблем!

Сейчас Виктор живет в Лиде, где тренирует подопечных в первом в Беларуси инклюзивном зале по кроссфиту. В планах переехать в Минск и вместе с Андреем запустить новый проект: открыть еще один спортивный клуб и, возможно, в будущем готовить спортсменов для Паралимпиады. А еще основать благотворительный фонд, встречаться с воспитанниками детских домов и приобщать их к занятиям спортом.

В целом хотелось бы, чтобы люди с инвалидностью не сидели дома. "Многие боятся выходить на улицу и сидят неделями в квартире. Хотим дать возможность выйти, предоставить площадку для общения. Наша цель - через спорт дать почувствовать вкус к жизни", - подчеркивает Андрей.

Виктор согласен: "Спорт многое дает. Мне, например, позволяет свободно передвигаться по городу. Я живу на втором этаже, подъемника нет, но сам поднимаюсь и спускаюсь. Могу спуститься и подняться куда угодно, главное, чтобы были перила. По городу передвигаюсь сам, машину продал. Многие кричат, что для нас, инвалидов, ничего не делают. Но бывает, что ты им помогаешь, что-то создаешь, а они все равно недовольны и не пользуются. Смысл тогда кричать? Конечно, какие-то льготы должны быть, но в первую очередь нужно помочь себе самому".

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Мингорисполкома, в настоящее время в столице людям с инвалидностью предлагают около 17 тыс. вакансий. Занятость можно подыскать любому в зависимости от...
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОРЕПОРТАЖ: Экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
19.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика