Лавринович: на обращения людей необходимо отвечать конкретными делами

Источник материала: БелТА

20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На обращения о проблемных ситуациях важно отвечать не просто обещаниями, а конкретными делами. Такое мнение сегодня во время прямой линии в Ивьевском райисполкоме высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Свыше десятка вопросов, большинство из которых касались благоустройства, жилищного строительства, функционирования жилищно-коммунального хозяйства и состояния дорог, поступило на прямую линию. По ряду вопросов даны конкретные ответы, решения проблем по некоторым из них будут взяты на контроль.

"Власть на месте должна делать все, чтобы сгладить неудобства, создать комфортные условия для каждого. При этом отвечать на обращения граждан нужно не громкими обещаниями, а конкретными делами", - подчеркнул Иван Лавринович. В большинстве районов Гродненской области, как показывает анализ обращений на прямые линии, на вопросы реагируют должным образом, стремятся в краткие сроки решить проблему. Впрочем, стоит учитывать, что там где необходимы серьезные финансовые затраты, например, в строительстве дорог или прокладке коммуникаций, сиюминутное исправление ситуации невозможно. Однако пустых обещаний быть не должно. Все запланированное необходимо делать в срок, отметил Иван Лавринович.

Во время прямой линии поступило обращение со стороны многодетной матери из поселка Юратишки. Семья строит дом, женщина интересовалась, имеет ли она право на субсидии и помощь в строительстве. Ее пригласили в райисполком, специалисты окажут необходимую правовую поддержку. Отдельно рассмотрят обращение жительницы деревни Гончары по поводу приобретения в собственность служебного жилья в одном из хозяйств района.

Сразу несколько обращений касались строительства магазина в шаговой доступности в районе улицы Карла Маркса. Чаще всего такие объекты возводит частный бизнес. В следующем году, как ожидается, проблема будет снята: одна из компаний выкупила на аукционе участок под строительство именно продовольственного магазина.

Дано поручение с выездом на место разобраться с проблемами в электроснабжении деревни Бежемцы. При порывах ветра люди вынуждены до приезда ремонтной бригады оставаться без света, ситуация повторяется регулярно. Обратившихся дополнительно проконсультируют по алгоритму действий для установки электрического отопительного котла: он может стать качественной альтернативой газовому или твердотопливным аналогам.

На контроль возьмут и проблему жителей улицы Октябрьской в Ивье, которые просят решить вопросы с прокладкой водопровода. В 2020 году, отметили в райисполкоме, планируется провести все необходимые работы.

Конкретный ответ дан и на обращение жителя деревни Заберезь рядом с трассой М6 Минск-Гродно. После реконструкции главной артерии региона был ликвидирован опасный перекресток, теперь же людям приходится ехать в объезд на несколько километров.

"Сейчас дополнительно пересматриваются пересечения второстепенных дорог с трассой в одной плоскости: четыре из них - самых опасных - будут закрыты. К сожалению, на некоторых из них произошли аварии со смертельным исходом", - отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что в приоритете при организации движения остается безопасность водителей и пешеходов, иногда для этого приходится жертвовать комфортом. -0-