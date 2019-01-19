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ОАО «Логишин» отмечает 70-летие своего создания

20.01.2019 — Сельское хозяйство | Полесская правда  
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Наступивший год пройдет на Пинщине под знаком славного юбилея: почти все, за малым исключением, хозяйства района отметят 70-летие своего создания. Можно сколько угодно спорить о плюсах и минусах коллективной формы хозяйствования, но вряд ли у кого-то найдутся аргументы против того, что именно колхозы помогли преодолеть в короткие сроки послевоенную разруху, подняли на недосягаемо высокий уровень сельскохозяйственное производство, фактически обеспечив продовольственную безопасность страны.

ОАО «Логишин» отмечает 70-летие своего создания
А сколько славных имен дало нам прошедшее семидесятилетие, сколько Героев Труда, мастеров высоких урожаев и надоев! Что бы там ни говорили, а коллективные хозяйства дали самую широкую возможность труженикам села полностью раскрыть свои таланты животноводов, полеводов, механизаторов. И не будет особым преувеличением сказать, что у тружеников Пинщины есть все основания гордиться каждым из прошедших семи десятков лет, отмечать юбилей хозяйства как настоящий, в ряду самых главных, праздник успешного преодоления бесчисленного количества трудностей, что выпали на долю наших крестьян.

А открывает парад юбиляров ОАО «Логишин», где его предшественник, колхоз «Беларусь», был создан одним из первых в районе – в январе 1949 года.

Строго говоря, хозяйство не входило тогда в состав Пинского района: Логишин сам являлся районным центром, и только в 1962 году стал центром поссовета в составе Пинского района. Все это теперь не имело бы особого значения, кабы не одно обстоятельство: по сути, первое десятилетие, самый трудный период становления, логишинцы провели самостоятельно, опираясь на собственные силы и ресурсы. С поддержкой государства, конечно, но все-таки…

Почему именно с Логишина началась коллективизация в регионе? Война вконец разорила не только центр хозяйства, но и все деревни в округе, и нужно было как можно быстрее эту разруху преодолеть. Свою роль, несомненно, сыграл авторитет самого Логишина. Ведь это не просто поселок, а классическое местечко, первое упоминание о котором относится аж к 1552 году. В 1643 году Логишин получает Магдебургское право, тогда и определен герб города. А официально статус города присваивается в 1828 году. Изменения стали происходить в колхозе «Беларусь» уже через год после его организации. Сначала к нему присоединили колхоз «Память Ленина» в Тростянке, где председателем был С.Г. Чирко. Затем пришла очередь присоединиться колхозу «Путь к коммунизму» в Ковнятине, где в разное время у руля производства стояли А.И. Гринько, Д.В. Горолевич, Б.Н. Кувшинников, Б.П. Булчинский и С.Г. Лешкевич, а также колхозу «Правда» в Мокрой Дубраве, который к моменту присоединения возглавлял В.Н. Лукашик.

Имена руководителей перечисляются не зря: каждый из них внес свой вклад в развитие сельского хозяйства в регионе. Кому-то это удавалось в большей степени, кому-то – в меньшей, но по прошествии времени, сегодня, уже можно говорить о том, что в целом председательский корпус со своей задачей справился. Сказанное в полной мере относится и к непосредственным руководителям колхоза «Беларусь» – П.Н. Шавлинскому, П.Т. Петрене, В.М. Зайцеву, В.А. Пискуну, К.В. Шляжко, В.Г. Белоусу. Достойное место в этом списке занимает и нынешний директор ОАО «Логишин» Павел Михайлович Линкевич, возглавивший хозяйство в 2007 году. На его долю достались реформы последних лет, потребовавшие не только глубоких знаний экономики и производства, но и чисто человеческих качеств – силы характера, настойчивости, терпения и выдержки.

…Что и говорить, разные периоды пришлось пережить логишинцам: процессы, происходившие в стране, конечно же, не минули стороной и их хозяйство. Но вот что характерно: при всех всяких раскладах, при оттоке населения костяком коллектива были и остаются те, кто не оставил родную землю в поисках птицы-счастья, – трудовые династии Бартошевичей, Юшкевичей, Юмакаевых, Ненадиков, Жуковичей. Наверное, будет справедливо поставить в заслугу в том числе и им, что при любых обстоятельствах здешнее хозяйство никогда не опускалось на нижние строчки районной производственной табели о рангах. Были удачные годы, были не совсем, но логишинцы всегда выполняли свою работу по максимуму. О чем и рассказывают материалы этой страницы, посвященной славному юбилею.

 
 
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