Дубровенские комбайнеры-тысячники не перестают удивлять

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





На Дубровенщине в этом году 35 экипажей-тысячников. Для корреспондентов «Дняпроўкі» привычно общаться с молодыми и энергичными передовиками, которые бьют трудовые рекорды, перевыполняют планы, пропадая в поле от рассвета до заката. А экипаж комбайнеров ОАО «Правда-С» в составе Александра ПУЧКОВА и Алексея ВЕДАЛЕВА (на снимке) дает понять, что их тоже рано списывать со счетов. Сложив возраст комбайнера Пучкова, свой и комбайна, помощник комбайнера Алексей Ведалев шутит, что на троих им уже 120 лет, и еще дают фору молодым. То ли еще будет!

Показатель А.Пучкова и А.Ведалева на уборочной кампании этого года перевалил за отметку 1600 тонн. К сожалению, комбайнера Александра Пучкова на мехдворе мы не застали, зато нашли помощника комбайнера — Алексея Ведалева.

Карьера Алексея началась в 87-ом, после окончания техникума в Рогачеве и службы в автомобильных войсках в Украине. Будучи девятым ребенком в семье, Алексей посчитал своим долгом вернуться на малую родину в д.Гудово и помогать маме.

Увлечение техникой определило и род деятельности в хозяйстве — двадцать три года он провел за рулем грузовой машины. А потом решил работать помощником комбайнера.

С Александром Пучковым Алексей работает на протяжении 4 лет, и стоит отметить, весьма успешно. В прошлом году ввиду более высокой урожайности, хлеборобы намолотили на 100 тонн больше нынешнего показателя.

Несмотря на то что рабочий день у комбайнеров начинается с 6 утра, а заканчивается с первыми каплями вечерней росы, Алексей с неподдельным воодушевлением и усердием трудится, чтобы у каждого был свежий и ароматный хлеб на столе. После полевых работ, примерно с ноября до мая, он занимается ремонтными работами.

Семья Ведалевых обосновалась в аг.Сипищево, где Алексей с женой вырастили двух дочерей. Став взрослыми, обе дочки получили специальность бухгалтера, вышли замуж, устроили жизнь в Могилеве. Алексей уже дедушка двух внуков и внучки. За душевной беседой едва ли можно было подумать, что особая романтика работы комбайнера — единственное занятие, которое занимает все время и мысли. Но нет, самая большая его страсть — охота!

Алексей, как оказалось, охотник со стажем 23 года. Фундамент безграничной любви к охоте двенадцатилетнему Алексею заложил его родной дядя. Первый выход на охоту Алексей вспоминает с улыбкой — шел с палкой в руках, но это не умаляло полученного удовольствия от дележки трофея. У Алексея среди коллег есть единомышленники, с которыми они объединяются в группу. Всегда получают лицензию соблюдают природо-охранное законодательство. Охота — удовольствие не из дешевых, но, по словам охотника, оно того стоит. Алексей обладает навыками кинетика, обучает своих собак охотиться, что впоследствии облегчает задачу в поиске добычи.

В охоте, как и в работе — важно видеть цель и уверенно идти к ней. У Алексея Ведалева этому стоит поучиться!

Анна ХАДКЕВИЧ.