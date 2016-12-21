Третий день недели не уступал предыдущим по насыщенности. Поэтому приготовьтесь читать. У нас для вас много новостей. А ведь впереди еще два дня. Тут не до новогодней суеты. Да и погода не способствует. Зато в Сахаре выпал снег. Впервые за 37 лет.
Важное
На пост главы Администрации президента впервые назначена женщина. Эта должность досталась Наталье Кочановой, прежде занимавшей кресло вице-премьера. Вот тут мы собрали интересную информацию, чтобы вы получили представление о новом руководителе здания на Карла Маркса, 38. Первым замом Кочановой стал бывший помощник президента по вопросам физической культуры и спорта Максим Рыженков.
Вообще Администрацию президента ждут и другие изменения, точнее, как выразился Александр Лукашенко, обновление. «Останутся работать только те, кто будет профессионален, образован, кто хочет работать и шевелиться. Нет результатов — нет больших должностей. Это обновление должно закончиться соответствующим статусом государственного служащего. Мы должны поднять его на небывалую доселе высоту». Вот так.
Еще одно назначение — новый руководитель Службы безопасности президента. Напутствуя Андрея Павлюченко, Александр Лукашенко обратил внимание: «Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать (понятно, охрана, безопасность), но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего президента. Надо находить эту середину, очень аккуратно, профессионально работать».
А еще президент напомнил новым руководителям своей администрации о поручении выйти в 2017 году на среднюю зарплату в 500 долларов: «При всех сложностях, чего бы это ни стоило».
Когда средняя зарплата по стране достигнет заветной планки, пока неизвестно. Зато совершенно точно известно, что с 1 января все услуги электросвязи будут облагаться НДС по ставке 25% (раньше было 20%). Правда, в «Белтелекоме» заверили, что для населения цены не вырастут. Действительно, хватит же с нас повышения стоимости услуг ЖКХ и платы за проезд.
Погодите возмущаться. Послушайте министра. «Давайте войдем и в положение бюджета, — обратился к депутатам глава МНС Сергей Наливайко. — Мы говорим, что деньги надо и на то, и на то… А где это взять?» И представил депутатам инициативы по ужесточению ответственности и штрафов за уклонение от уплаты налогов. Штрафы вырастут в два раза, кстати.
Наконец-то мы узнали, кто застроит участок в центре Минска на месте бывшей второй больницы и выставочного комплекса «Белэкспо». Отель, рестораны и бутики там построит… наследный принц Абу-Даби. А его компания называется так же, как и известный курорт в Сербии — Капаоник. «У нас шли очень долгие, тяжелые переговоры. Компания ранее не работала на рынке Беларуси», — рассказал мэр Минска Андрей Шорец и пообещал, что проект будет презентован в ближайшее время.
Оказывается, работа парламента вызывает у читателей большой интерес. А там вице-премьер Русый рассказал оппозиционерке Канопацкой, почему сельское хозяйство работает плохо. Но выход из ситуации есть: «Нужно работать».
В Молодечно судят 22-летнего водителя за смерть школьницы на уборке картошки. Водитель рассказал, что не видел девочку во время движения задним ходом. А мама погибшей объяснила, откуда у той в ушах могла оказаться вата.
Информационное агентство «Регнум» пожаловалось в МИД России на посла Сурикова за то, что он раскритиковал арестованных в Беларуси колумнистов.
Продолжаем подводить итоги года и вспоминаем самые громкие скандалы белорусского спорта. А вспомнить есть что. И гребцы, и Арман-Маршалл Силла, и российский флаг под тельняшкой Андрея Фомочкина, и отнятые медали, и договорняки.
Интриги губернского города 19-го века. Крайне любопытная история о том, как присланный из Петербурга губернатор Николай Сушков не смог прижиться в Минске. Несмотря на регулярные письма руководителю Третьего отделения царской канцелярии, должности лишился сам Сушков, а не те, на кого он доносительствовал. А писал доносы он на Рудольфа Пищалло (того самого, в честь которого назван Пищаловский замок, нынешняя Володарка), Леона Ошторпа (владельца знаменитого имения Дукора) и других известных местных дворян.
Снова Минск. 20-е годы 20-го века. Отстраивается столица БССР. Что возводили в городе и что думали специалисты о новостройках того времени? Узнаете в этом материале.
В интернете появилась карта центра Минска (уже современного), которую можно разукрашивать онлайн. Создатели проекта рисовали не точную карту, а только самые запоминающиеся объекты. А еще на ней можно найти Дарью Домрачеву с детской коляской, Марата Казея и автозак. Их тоже можно разукрасить. Попробуйте и вы.
Кстати, важная информация для тех, кто любит рисовать. Мингорисполком будет судиться с человеком, который дорисовал колючую проволоку на мурал о дружбе Москвы и Минска на улице Могилевской. По словам главы столицы, личность дорисовавшего уже известна. Осталось его найти.
Хочется праздника? Езжайте в Амстердам. В этот раз «Наши гиды» именно оттуда. Ну или хотя бы посмотрите.
А еще можно прицениться к белорусским звездам, если вы хотите, чтобы они выступили у вас на празднике. AFISHA.TUT.BY узнала, во сколько обойдутся «Ляпис-98», IOWA и другие артисты.
И напоследок позитив от 42.TUT.BY. Вспоминаем самые яркие интернет-мемы 2016 года. «Раздеваться и работать», «Убедительно просим», морковка для Сигала и прочее безудержное веселье.
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