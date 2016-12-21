Доброе утро!

Третий день недели не уступал предыдущим по насыщенности. Поэтому приготовьтесь читать. У нас для вас много новостей. А ведь впереди еще два дня. Тут не до новогодней суеты. Да и погода не способствует. Зато в Сахаре выпал снег . Впервые за 37 лет.



Фото: Karim Bouchetata/Geoff Robinson

Важное

На пост главы Администрации президента впервые назначена женщина . Эта должность досталась Наталье Кочановой, прежде занимавшей кресло вице-премьера. Вот тут мы собрали интересную информацию, чтобы вы получили представление о новом руководителе здания на Карла Маркса, 38. Первым замом Кочановой стал бывший помощник президента по вопросам физической культуры и спорта Максим Рыженков .

И это еще не все.

Заместителя главы Администрации по идеологии Игоря Бузовского сократили , а у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт появятся новые обязанности в сфере идеологии. «Она человек уже опытный и чуть-чуть недозагружена и властными полномочиями, и организационными. Поэтому ее нужно вовлечь в этот водоворот», — заявил президент.

Вообще Администрацию президента ждут и другие изменения , точнее, как выразился Александр Лукашенко, обновление. «Останутся работать только те, кто будет профессионален, образован, кто хочет работать и шевелиться. Нет результатов — нет больших должностей. Это обновление должно закончиться соответствующим статусом государственного служащего. Мы должны поднять его на небывалую доселе высоту». Вот так.

Еще одно назначение — новый руководитель Службы безопасности президента . Напутствуя Андрея Павлюченко, Александр Лукашенко обратил внимание: «Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать (понятно, охрана, безопасность), но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего президента. Надо находить эту середину, очень аккуратно, профессионально работать».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

А еще президент напомнил новым руководителям своей администрации о поручении выйти в 2017 году на среднюю зарплату в 500 долларов : «При всех сложностях, чего бы это ни стоило».

Когда средняя зарплата по стране достигнет заветной планки, пока неизвестно. Зато совершенно точно известно, что с 1 января все услуги электросвязи будут облагаться НДС по ставке 25% (раньше было 20%). Правда, в «Белтелекоме» заверили, что для населения цены не вырастут. Действительно, хватит же с нас повышения стоимости услуг ЖКХ и платы за проезд.

Но нет. В столице на 12% повысили ставки единого налога . А ставки подоходного налога для минчан, которые сдают жилье, вырастут в среднем на 11% . А с 1 января НДС обложат услуги Uber .

Погодите возмущаться. Послушайте министра. «Давайте войдем и в положение бюджета, — обратился к депутатам глава МНС Сергей Наливайко. — Мы говорим, что деньги надо и на то, и на то… А где это взять?» И представил депутатам инициативы по ужесточению ответственности и штрафов за уклонение от уплаты налогов. Штрафы вырастут в два раза, кстати.

Наконец-то мы узнали, кто застроит участок в центре Минска на месте бывшей второй больницы и выставочного комплекса «Белэкспо». Отель, рестораны и бутики там построит… наследный принц Абу-Даби . А его компания называется так же, как и известный курорт в Сербии — Капаоник. «У нас шли очень долгие, тяжелые переговоры. Компания ранее не работала на рынке Беларуси», — рассказал мэр Минска Андрей Шорец и пообещал, что проект будет презентован в ближайшее время.

А еще оказалось, что Замчища на Немиге не будет , на месте бывшего музея войны может появиться новое здание, а сквер Котовка в Сельхозпоселке городские власти решили сохранить .

Популярное

В Минтруда пояснили, как изменится страховой стаж и почему в него не входят декрет и учеба.

Оказывается, работа парламента вызывает у читателей большой интерес. А там вице-премьер Русый рассказал оппозиционерке Канопацкой, почему сельское хозяйство работает плохо . Но выход из ситуации есть: «Нужно работать».

В Сморгони суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек . И родственники, и местные жители сходятся в одном — причиной страшной трагедии стали алкоголь и ревность.

В Молодечно судят 22-летнего водителя за смерть школьницы на уборке картошки. Водитель рассказал, что не видел девочку во время движения задним ходом. А мама погибшей объяснила, откуда у той в ушах могла оказаться вата.

Информационное агентство «Регнум» пожаловалось в МИД России на посла Сурикова за то, что он раскритиковал арестованных в Беларуси колумнистов.

Стали известны новые подробности трагедии на рождественской ярмарке в Берлине. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство» . За информацию об устроившем теракт обещают 100 тысяч евро . А в посольстве Германии в Минске открыта книга соболезнований .

Что почитать и посмотреть на досуге

Продолжаем подводить итоги года и вспоминаем самые громкие скандалы белорусского спорта . А вспомнить есть что. И гребцы, и Арман-Маршалл Силла, и российский флаг под тельняшкой Андрея Фомочкина, и отнятые медали, и договорняки.

Интриги губернского города 19-го века. Крайне любопытная история о том, как присланный из Петербурга губернатор Николай Сушков не смог прижиться в Минске . Несмотря на регулярные письма руководителю Третьего отделения царской канцелярии, должности лишился сам Сушков, а не те, на кого он доносительствовал. А писал доносы он на Рудольфа Пищалло (того самого, в честь которого назван Пищаловский замок, нынешняя Володарка), Леона Ошторпа (владельца знаменитого имения Дукора) и других известных местных дворян.

Снова Минск. 20-е годы 20-го века. Отстраивается столица БССР. Что возводили в городе и что думали специалисты о новостройках того времени? Узнаете в этом материале .

В интернете появилась карта центра Минска (уже современного), которую можно разукрашивать онлайн. Создатели проекта рисовали не точную карту, а только самые запоминающиеся объекты. А еще на ней можно найти Дарью Домрачеву с детской коляской, Марата Казея и автозак. Их тоже можно разукрасить. Попробуйте и вы.

Кстати, важная информация для тех, кто любит рисовать. Мингорисполком будет судиться с человеком , который дорисовал колючую проволоку на мурал о дружбе Москвы и Минска на улице Могилевской. По словам главы столицы, личность дорисовавшего уже известна. Осталось его найти.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Хочется праздника? Езжайте в Амстердам. В этот раз «Наши гиды» именно оттуда. Ну или хотя бы посмотрите.

А еще можно прицениться к белорусским звездам, если вы хотите, чтобы они выступили у вас на празднике. AFISHA.TUT.BY узнала , во сколько обойдутся «Ляпис-98», IOWA и другие артисты.

И напоследок позитив от 42.TUT.BY. Вспоминаем самые яркие интернет-мемы 2016 года . «Раздеваться и работать», «Убедительно просим», морковка для Сигала и прочее безудержное веселье.

Все новости среды, 21 декабря .

Хорошего дня. Праздник — будет.

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