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Суд обязал журналиста Карманова дать опровержение своей статьи о радионуклидах в молоке
22.12.2016 18:51 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Корреспондент агентства Associated Press (AP) Юрий Карманов обязан написать опровержение своей статьи о превышении предельно допустимой концентрации радионуклидов в молоке, которое попадает на гомельское предприятие "Милкавита". Такое решение 22 декабря вынес экономический суд Минска, удовлетворив таким образом иск о защите деловой репутации этого предприятия.
Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), по решению суда опровержение должно быть опубликовано на сайте AP. Однако "Милкавита" судилась с журналистом в частном порядке, поэтому агентство, которое не было привлечено в качестве соответчика, не обязано публиковать опровергающий материал, утверждают представители БАЖ.
Также Карманов обязан возместить госпошлину (840 деноминированных рублей) и услуги адвоката со стороны ОАО "Милкавита" (1.500 деноминированных рублей).
Юрий Карманов намерен обжаловать решение суда.
После оглашения судебного решения представители БАЖ опубликовали на своем сайте заявление, в котором "выразили обеспокоенность ситуацией со свободой слова". В этом документе члены журналистского объединения отметили, что расследование, из-за которого было инициировано судебное разбирательство, было проведено "по всем канонам жанра, в тексте приведены все точки зрения, включая прямую цитату официального представителя" истца.
Авторы заявления обратили внимание на тот факт, что Карманов провел расследование на основе документа, который ему предоставили в государственной организации. Согласно ст. 52 закона "О средствах массовой информации", журналист "не несет ответственности за распространение сведений, которые не соответствуют действительности, если эти сведения получены от государственных органов, других государственных организаций, их должностных лиц".
"Результат данного судебного процесса значительно сужает границы свободы слова в стране, поскольку ставит под сомнение саму возможность проведения значимых журналистских расследований в Беларуси", — подчеркнули представители БАЖ.
Напомним, 25 апреля на сайте AP был опубликован материал, в котором утверждалось, что в молоке фермерского хозяйства "Родной путь" (Хойникский район, Гомельская область), поступающем на гомельское предприятие "Милкавита", обнаружено десятикратно превышающее норму содержание стронция-90. Такие выводы журналисты сделали после анализа образцов молока в главной лаборатории Минского центра гигиены и эпидемиологии.
В столичном центре гигиены и эпидемиологии эти данные опровергли, заявив, что по содержанию цезия-137 молоко соответствовало норме, а измерение на стронций-90 не проводилось ввиду недостаточности доставленного объема молока. Для проведения анализа необходимо три литра молока, а было предоставлено 1.100 граммов. Недостоверной назвали публикацию и в компании "Милкавита". После этого Карманов опубликовал снимок соответствующего протокола измерений в СМИ.
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси провел проверку по данному факту и не обнаружил превышения радионуклидов в молоке хозяйства "Родной путь".
Представители "Милкавиты" через суд потребовали от Карманова "опровергнуть заведомо ложные сведения" на сайте AP, а также на семи белорусских, польских и российских сайтах, которые перепечатали материал агентства.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. Корреспондент агентства Associated Press (AP) Юрий Карманов обязан написать опровержение своей статьи о превышении предельно допустимой концентрации...
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