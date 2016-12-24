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В Гродно погиб ксендз Тадеуш Вышинский

24.12.2016 21:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 24 декабря. В Гродно в результате автомобильной аварии погиб ксендз Тадеуш Вышинский, профессор Высшей духовной семинарии.

Как сообщается на сайте Римско-католического костела в Беларуси, ДТП произошло около 17 часов 23 декабря. Судя по информации Госавтоинспекции Гродненской области, "Фольксваген", которым управлял ксендз, вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водитель погиб на месте.

Ксендз Тадеуш Вышинский родился 26 апреля 1930 года на Белосточчине. Основное философское и теологическое образование получил в Теологическом Институте ксендзов-миссионеров в Кракове, специальное -- в Варшаве, Люблине и Париже. Таинство священства получил 24 июня 1956 года.

Священническую службу в Гродно начал в 1992 году. На протяжении всех этих лет преподавал догматическую теологию и пение в Гродненской Высшей духовной семинарии. Участвовал в собраниях Гродненской епархии и митрополии Минско-Могилевской, на которых подготавливались научные и пастырские пособия, литургические книги.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 24 декабря. В Гродно в результате автомобильной аварии погиб ксендз Тадеуш Вышинский, профессор Высшей духовной семинарии. Как сообщается на сайте...

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