Порядка 50 прилетевших в Дубай россиян не могут покинуть терминал аэропорта из-за задерживающихся рейсов, рассказал РБК один из пассажиров Сергей Кураков, уже сутки ожидающий вылета в Бангкок.

По его словам, представители компании объясняют задержку плохой видимостью из-за тумана. «Официально они говорят, что это туман, но другие авиакомпании улетают», — отметил он.

Кураков сообщил, что всего в аэропорту ждут вылета как минимум 50 россиян и столько же граждан Украины. Также он сообщил, что находится в аэропорту уже сутки, однако его «никто не размещал в отеле, даже за деньги». «Нам лишь только организовали питание», — заключил он.

В целом речь идет о задержках пассажиров на срок от нескольких часов до нескольких суток, добавил Кураков.

На горячую линию TUT.BY напісала наша соотечественница, рассказавшая, что из аэропорта в Шардже в Эмиратах не могут вылететь уже 3 сутки примерно сто пассажиров, в том числе — семь граждан Беларуси.

Как сообщили РБК в контактном центре FlyDubai, в авиакомпании знают о задержанных рейсах. «Мы получаем много писем о задержках рейсов в Дубае. Это связано с погодными условиями. Сейчас там сильный туман. По другим авиакомпаниям мы информацией не владеем», — сказали там. Задерживаются рейсы, в частности, в Россию и Зимбабве, отметили в компании.

Ответственность за задержку рейсов из-за погодных условий несет перевозчик, сказала РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если плохие погодные условия, то перевозчик должен предоставлять размещение и питание до тех пор, пока погода не улучшится, если задержка более 5 часов и затрагивает ночное время суток. Нужно добиваться от представителей Fly Dubai, чтобы они немедленно принимали меры. Они должны всех пассажиров покормить и дать им бесплатные места в гостинице и доставить туда», — сказала она.