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Порошенко вручил сенатору Маккейну наградной автомат

31.12.2016 18:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Украинский президент Петр Порошенко в Донбассе наградил американского сенатора Джона Маккейна именным оружием, сообщила в субботу пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием", – написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

При этом в сообщении на сайте украинского президента уточняется, что речь идет о наградном оружии. На фотоснимке, которым Цеголко проиллюстрировал свою публикацию в Twitter, Порошенко жмет руку Маккейну и держит в другой руке автомат.

Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл в субботу на командный пункт украинских войск в Широкино в Донецкой области, чтобы поздравить их с Новым годом. Как уточнил украинский президент в своем Twitter, его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.

Судя по фото, Маккейну подарили компактную версию 5,45-мм автомата "Вепрь" – "Малюк", разработанную украинским Научным центром точного машиностроения. В настоящее время данный автомат проходит испытания на полигонах Национальной гвардии и Минобороны Украины

 
Теги: Минск
 
 
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Судя по фото, Маккейну подарили компактную версию 5,45-мм автомата "Вепрь" – "Малюк", разработанную украинским Научным центром точного машиностроения.

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