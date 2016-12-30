МИНСК, 31 дек – Sputnik. Украинский президент Петр Порошенко в Донбассе наградил американского сенатора Джона Маккейна именным оружием, сообщила в субботу пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

"На передовой президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием", – написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

На передовій Президент нагородив сенатора Маккейна українською зброєю pic.twitter.com/LBIBwCwxm8 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 31 декабря 2016 г.

При этом в сообщении на сайте украинского президента уточняется, что речь идет о наградном оружии. На фотоснимке, которым Цеголко проиллюстрировал свою публикацию в Twitter, Порошенко жмет руку Маккейну и держит в другой руке автомат.

Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл в субботу на командный пункт украинских войск в Широкино в Донецкой области, чтобы поздравить их с Новым годом. Как уточнил украинский президент в своем Twitter, его сопровождают американские сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эма Клобушар.

Судя по фото, Маккейну подарили компактную версию 5,45-мм автомата "Вепрь" – "Малюк", разработанную украинским Научным центром точного машиностроения. В настоящее время данный автомат проходит испытания на полигонах Национальной гвардии и Минобороны Украины