﻿﻿ МВД: В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий преступлений не зафиксировано. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МВД: В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий преступлений не зафиксировано

01.01.2017 21:19 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 1 января. В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. Об этом заявил начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян. Видео размещено на сайте Министерства внутренних дел.

По информации МВД, в новогоднюю ночь на территории республики состоялось свыше 1.800 праздничных мероприятий.

"В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности личный состав органов внутренних дел традиционно был переведен на усиленный вариант несения службы. Также применялись дополнительные меры безопасности. В местах проведения массовых гуляний был организован пропускной режим, осуществлялось проведение досмотровых мероприятий, изменялась схема движения автотранспорта", - сказал Курьян.

Он отметил, что, "граждане с пониманием отнеслись к принимаемым органами внутренних дел дополнительным мерами безопасности"

"Оперативная обстановка в республике продолжает оставаться стабильной и контролируемой со стороны органов внутренних дел", -- заявил представитель МВД.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 января. В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Несколько сотен мигрантов задержали в Кельне в новогоднюю ночь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика