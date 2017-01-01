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МВД: В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий преступлений не зафиксировано
01.01.2017 21:19 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 января. В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано. Об этом заявил начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян. Видео размещено на сайте Министерства внутренних дел.
По информации МВД, в новогоднюю ночь на территории республики состоялось свыше 1.800 праздничных мероприятий.
"В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности личный состав органов внутренних дел традиционно был переведен на усиленный вариант несения службы. Также применялись дополнительные меры безопасности. В местах проведения массовых гуляний был организован пропускной режим, осуществлялось проведение досмотровых мероприятий, изменялась схема движения автотранспорта", - сказал Курьян.
Он отметил, что, "граждане с пониманием отнеслись к принимаемым органами внутренних дел дополнительным мерами безопасности"
"Оперативная обстановка в республике продолжает оставаться стабильной и контролируемой со стороны органов внутренних дел", -- заявил представитель МВД.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 1 января. В новогоднюю ночь в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не...
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