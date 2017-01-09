За прошлый год на Гомельщине выявлено 270 случаев бешенства животных, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Наблюдаются тревожные тенденции роста заболеваемости. Для сравнения в 2015 году в регионе официально подтверждено 230 случаев бешенства.

Согласно итоговым данным, больше всего фактов заражения животных выявлено в Лоевском районе — 39, на втором месте Брагинский район — 31, на третьем Буда-Кошелевский — 26.

Самым благополучным регионом оказался Наровлянский район, где за год не было ни одного случая бешенства животных. Три случая зафиксированы в Октябрьском районе, по три — в Житковичском, Кормянском, Мозырском и Чечерском.

Среди животных, зараженных бешенством, статистика такова: крупный рогатый скот — 91, лисы — 61 и собаки — 52. В список попали волки, коты, крысы, лоси, а также один хорек, белка и рысь.

В отделении эпидемиологии особо опасных инфекций напомнили, что бешенство — смертельная болезнь, лекарства от которой не существует. Вирус выделяется со слюной инфицированного животного и при укусе проникает в рану пострадавшего, попадает на кожу или слизистые оболочки. Наиболее опасны укусы в голову, лицо, шею и пальцы рук. Если на вас напал агрессивный домашний питомец или дикий зверь, незамедлительно обращайтесь к врачу за антирабической помощью.