На аферу с «выдачей» кредитов 19-летняя жительница Гомельского района пошла после того, как сама попалась на подобную уловку мошенников в интернете. Недолго думая, девушка решила провернуть аналогичную махинацию. В прокуратуре Гомельского района TUT.BY сообщили подробности инцидента.

В феврале 2016 года через интернет девушка стала искать объявления о выдаче кредитов. В одной из соцсетей она нашла человека, который предлагал нужную сумму на хороших условиях. При уточнении деталей девушке сообщили, что та должна перевести определенную сумму на номер мобильного телефона российского оператора. Это якобы нужно для того, чтобы покрыть комиссию за перевод кредита на карточку. После того, как девушка перечислила три тысячи российских рублей, ее профиль в соцсети внесли в черный список, и связаться с кредитором больше не получилось.

В милицию девушка обращаться не стала, а обдумав сложившуюся ситуацию, решила сама заработать денег подобным образом.

Создав несколько вымышленных аккаунтов в социальной сети, на стене страницы она разместила объявления о выдаче кредита на выгодных условиях.

— Девушке приходили сообщения от граждан, проживающих на всей территории страны. В ходе переписки она предлагала низкий процент по кредиту и поясняла, что деньги будут перечислены им на карту, но после оплаты комиссии за перевод средств. Сумма кредита оговаривалась в пределах 20 000 тыс. рублей, а комиссия за перевод — от 1 до 55 рублей, — рассказали в прокуратуре Гомельского района.

После того, как пользователь присылал подтверждение оплаты, мошенница заносила его в «черный список».

Следствие установило, что за все время жительнице Гомельского района было перечислено около 500 рублей более чем от 30 человек.

Теперь девушке предъявлено обвинение в мошенничестве, уголовное дело передано в суд Гомельского района.