В начале улицы улицы Солнечной в деревне Андроновичи Витебского района размывает дорогу, а потом намерзают глыбы. Это создает трудности и для пешеходов, и для водителей. Если кто-то заболеет, сюда не сможет доехать даже скорая помощь. Сельчане могут остаться и без помощи других экстренных служб.





При повороте на улицу дорогу перерезает внушительная водосточная канава. И если во время морозов проехать через нее можно, то сделать это в оттепель даже опытному водителю будет проблематично. А пешеходам без высоких резиновых сапог уж точно не обойтись.

Ситуацию разъяснила председатель Туловского сельисполкома Лилия Григорьева:

— 12 декабря поступил звонок от местного жителя по этому вопросу. Оперативно выехала, чтобы изучить ситуацию на месте. Согласна, что грунтовая дорога, о которой идет речь, давно требует ремонта. Она находится на балансе Витрайкомхоза. Мы включили проблемный объект в план ремонта уличных дорог, которые находятся на территории сельсовета.





В ближайшее время Витрайкомхоз должен скорректировать план и дать ответ о сроках ремонта. Как только позволят погодные условия, заверила глава сельской власти, проб­лема решится.