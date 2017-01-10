﻿ Ни проехать ни пройти. В деревню под Витебском не могут доехать экстренные службы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ни проехать ни пройти. В деревню под Витебском не могут доехать экстренные службы

11.01.2017 08:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В начале улицы улицы Солнечной в деревне Андроновичи Витебского района размывает дорогу, а потом намерзают глыбы. Это создает трудности и для пешеходов, и для водителей. Если кто-то заболеет, сюда не сможет доехать даже скорая помощь. Сельчане могут остаться и без помощи других экстренных служб.


При повороте на улицу дорогу перерезает внушительная водосточная канава. И если во время морозов проехать через нее можно, то сделать это в оттепель даже опытному водителю будет проблематично. А пешеходам без высоких резиновых сапог уж точно не обойтись.

Ситуацию разъяснила председатель Туловского сельисполкома Лилия Григорьева:

— 12 декабря поступил звонок от местного жителя по этому вопросу. Оперативно выехала, чтобы изучить ситуацию на месте. Согласна, что грунтовая дорога, о которой идет речь, давно требует ремонта. Она находится на балансе Витрайкомхоза. Мы включили проблемный объект в план ремонта уличных дорог, которые находятся на территории сельсовета.


В ближайшее время Витрайкомхоз должен скорректировать план и дать ответ о сроках ремонта. Как только позволят погодные условия, заверила глава сельской власти, проб­лема решится.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале улицы улицы Солнечной в деревне Андроновичи Витебского района размывает дорогу, а потом намерзают глыбы. Это создает трудности и для пешеходов, и для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жительница Гомельского района полгода брала проценты с выдачи несуществующих кредитов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика