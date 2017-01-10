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51-летний водитель со стажем два месяца совершил ДТП под Минском, его супруга погибла
11.01.2017 13:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 11 января. Один человек погиб и один получил травмы в ДТП под Минском вечером 10 января.
По информации управления ГАИ МВД Беларуси, в 18.15 51-летний житель деревни Богатырево за рулем "Ситроена С2", двигаясь от деревни Озерцо (Минский район) в направлении столичной улицы Громова, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в двигавшийся во встречном направлении "Мерседес".
После ДТП водитель "Ситроена" был госпитализирован в Минскую областную клиническую больницу. Ехавшая с ним 51-летняя жена от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Стаж вождения у мужчины — с ноября 2016 года.
По данным УГАИ МВД, за прошедшие сутки в стране произошло 221 ДТП с материальным ущербом. В трех ДТП один человек погиб, семь получили ранения.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 20 водителей. За превышение скорости движения оштрафовано 250 водителей. Пресечено 89 фактов управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Выявлено 302 водителя и пассажира, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 1.059 пешеходов, из них 445 — за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 90 пешеходов находились в состоянии опьянения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 11 января. Один человек погиб и один получил травмы в ДТП под Минском вечером 10 января. По информации управления ГАИ МВД Беларуси, в 18.15 51-летний житель...
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