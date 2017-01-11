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78-летний минчанин, объявленный милицией в розыск, подозревается в убийстве

11.01.2017 20:28 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 11 января. 78-летний минчанин Евгений Колесников, объявленный в розыск столичной милицией, подозревается в совершении убийства. Об этом БелаПАН сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

О розыске уроженца Киргизской ССР вечером 11 января сообщило ГУВД Мингорисполкома. Его фото находится на сайте минской милиции.

Преступление было совершено на территории Заводского района столицы.

Милиция предупредила, что подозреваемый "страдает психическими заболеваниями." Особые приметы разыскиваемого: "носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т.д.). При нем может быть также кот серого цвета".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 января. 78-летний минчанин Евгений Колесников, объявленный в розыск столичной милицией, подозревается в совершении убийства. Об этом БелаПАН сообщил...

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