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В Полоцке в дома приходили лжеконтролеры "Энергосбыта"

12.01.2017 08:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце прошлой недели в дома к полочанам приходили лжеконтролеры «Энергосбыта», сообщает сайт предприятия «Витебскэнерго».

«В Полоцком отделении филиала „Энергосбыт“ имеются факты, когда под видом работников „Энергосбыта“ в дома приходили посторонние лица, не имеющие отношения к нашей организации», — отмечается в сообщении.

Контролерами «Энергосбыта» несколько раз представлялись две неизвестные женщины. Они просили у людей документы об оплате электроэнергии и якобы проверяли показания на счетчиках.

Энергетики обращают внимание, что их специалисты работают в форменной одежде, у них есть служебные удостоверения в форме бейджа, который расположен на верхней одежде.

Если у человека, который представился контролером, нет такого служебного удостоверения, «Витебскэнерго» просит не впускать его в помещение для осмотра прибора учета и сообщить в Полоцкое отделение по телефонам 8−0214−41−88−93, 8−0214−41−88−84 или местный РОВД.

 
 
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Контролерами "Энергосбыта" несколько раз представлялись две неизвестные женщины. Они просили у людей документы об оплате электроэнергии и якобы проверяли...

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