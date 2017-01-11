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В Полоцке в дома приходили лжеконтролеры "Энергосбыта"
12.01.2017 08:32 — Новости Общества | Tut.by
В конце прошлой недели в дома к полочанам приходили лжеконтролеры «Энергосбыта»,
«В Полоцком отделении филиала „Энергосбыт“ имеются факты, когда под видом работников „Энергосбыта“ в дома приходили посторонние лица, не имеющие отношения к нашей организации», — отмечается в сообщении.
Контролерами «Энергосбыта» несколько раз представлялись две неизвестные женщины. Они просили у людей документы об оплате электроэнергии и якобы проверяли показания на счетчиках.
Энергетики обращают внимание, что их специалисты работают в форменной одежде, у них есть служебные удостоверения в форме бейджа, который расположен на верхней одежде.
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Контролерами "Энергосбыта" несколько раз представлялись две неизвестные женщины. Они просили у людей документы об оплате электроэнергии и якобы проверяли...
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