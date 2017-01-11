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Приставы РФ будут исполнять решения белорусских судов
12.01.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Российские судебные приставы начнут исполнять решения судов Беларуси, в том числе и о взыскании алиментов.
По данным Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, 9 января вступили в силу подписанные президентом РФ изменения в федеральный закон "Об исполнительном производстве", уточняющие требования, предъявляемые к исполнительным документам, выданным судами иностранных государств, говорится в сообщении на
"Теперь исполнительные документы иностранных государств, исполнение которых предусмотрено на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами, выделены в отдельную категорию в перечне видов исполнительных документов", — приводится в сообщении представителей ФССП.
В настоящее время к таким договорам относятся белорусско-российское соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года, а также соглашение о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Беларуси от 17 января 2001 года.
"В законе об исполнительном производстве появилась оговорка, согласно которой требования к иностранным исполнительным документам, подлежащим исполнению на территории России в связи с международными договорами, устанавливаются законодательством иностранного государства, а не российским", — поясняется в сообщении.
При этом в российской службе приставов отмечают, что вступивший в силу закон "способствует эффективной реализации международных обязательств Российской Федерации и позволит обеспечить исполнение иностранных судебных актов на территории России без процедуры их признания в рамках действующих международных договоров и соглашений". То есть для их исполнения не потребуется дополнительно решений российских судов.
Ранее в Минюсте Беларуси отмечали, что белорусские должники по алиментам уезжают работать в Россию, и действовавший ранее порядок исполнения решений судов о взыскании с таких граждан алиментов был слишком сложный и порой не давал положительных результатов.
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