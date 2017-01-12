Александр Лукашенко подписал Декрет №1, предусматривающий внесение изменений в Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Новый декрет уточнил, кто не будет считаться тунеядцем, сообщили в пресс-службе президента.

Во-первых, не будут считаться тунеядцами белорусы, когда выступают за любую спортивную сборную.

Во-вторых, те, кто проходит альтернативную службу,

В-третьих, если к ним применяются меры по обеспечению безопасности, не позволявших участвовать им в финансировании государственных расходов. Что имеется в виду, в документе не уточняется.

В-червертых, местные Советы депутаты либо по их поручению за местными органами власти «закрепляется право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации».

Но в целом, сказать, что «тунеядцев» для белорусского государства станет меньше, нельзя. Сделаны два уточнения, которые, наоборот, расширят этот список.

Во-первых, белорусы, которые стоят на учете в службе занятости или учатся по ее направлению, «будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только при отсутствии фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения». То есть, можно предположить, что в случае прогулов занятий, безработный может в одночасье стать «тунеядцем».

Во-вторых, не тунеядцы те, кто воспитывает детей до 7 лет (так было и в изначальной редакции). Но теперь внесены уточнения о том, что при этом, ребенок с 3 до 7 лет не должен ходить в детский сад. Очевидно, что это заметно расширит количество родителей, которые будут должны уплатить сбор.

Напомним, что в апреле 2016 года правительство наоборот обещало признать «участвующими в финансировании государственных расходов» тех, кто воспитывает детей до 10 лет. Но поправки так и не случились.

В результате внесения поправок снова сдвигается срок получения «писем счастья» из налоговой тех, кого тунеядцами всё же признали: срок направления извещений переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора - с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года.

Справка БДГ

Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане, которые не принимают участия в финансировании госрасходов в течение 183 дней в году, будут платить в казну сбор в 20 базовых величин (4 млн 200 тысяч).

В сентябре 2015 года вышло логичное продолжение самого декрета: постановление Совмина, в котором прописан порядок привлечения к общественно полезным работам тех, кто будет арестован из-за неуплаты сбор а. 4 апреля вступили в силу изменения, по которым можно арестовывать «тунеядцев».