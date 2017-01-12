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Декрет №3: Кому не нужно платить сбор на тунеядцев?
12.01.2017 21:34 — Новости Общества | БДГ
Александр Лукашенко подписал Декрет №1, предусматривающий внесение изменений в Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».
Новый декрет уточнил, кто не будет считаться тунеядцем,
Но в целом, сказать, что «тунеядцев» для белорусского государства станет меньше, нельзя. Сделаны два уточнения, которые, наоборот, расширят этот список.
Во-первых, белорусы, которые стоят на учете в службе занятости или учатся по ее направлению, «будут признаваться участвующими в финансировании государственных расходов только при отсутствии фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения». То есть, можно предположить, что в случае прогулов занятий, безработный может в одночасье стать «тунеядцем».
Во-вторых, не тунеядцы те, кто воспитывает детей до 7 лет (так было и в изначальной редакции). Но теперь внесены уточнения о том, что при этом, ребенок с 3 до 7 лет не должен ходить в детский сад. Очевидно, что это заметно расширит количество родителей, которые будут должны уплатить сбор.
Напомним, что в апреле 2016 года правительство наоборот
В результате внесения поправок снова сдвигается срок получения «писем счастья» из налоговой тех, кого тунеядцами всё же признали: срок направления извещений переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора - с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года.
Справка БДГ
Александр Лукашенко 2 апреля 2015 года
В сентябре 2015 года вышло логичное продолжение самого декрета: постановление Совмина, в котором прописан порядок привлечения к общественно полезным работам тех, кто будет
Декрет о тунеядцах сейчас
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Александр Лукашенко подписал Декрет №1, предусматривающий внесение изменений в Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества».
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