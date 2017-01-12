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Вкус совместного труда

12.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях в одном из зенитных ракетных дивизионов войсковой части 30151 в торжественной обстановке заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны по тылу — начальник управления полковник Александр Панфёров открыл солдатскую столовую — после капитального ремонта.


На мероприятии присутствовали также начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО полковник Александр Астраух, командование бригады, личный состав зенитного ракетного дивизиона.

Для военнослужащих этого подразделения открытие обновленной столовой стало праздником.

— В цехах установили новые электроплиты, бойлеры, ванны для мытья посуды, холодильные камеры, — рассказал заместитель командира бригады по тылу подполковник Владимир Козлов. — Полностью заменили окна и двери, осуществили отделку плиткой стен и полов, сделали потолки со встроенным точечным освещением, а фасад здания подготовили для покраски.

Повара Татьяна Бушланова, рядовые Антон Довнар и Дмитрий Красиченко уже успели по достоинству оценить труд товарищей, новую кухонную технику.

— Спасибо всем, кто участвовал в ремонте, — поделилась Татьяна Сергеевна. — Приятно начинать новый рабочий год в чистой, светлой и уютной кухне. От прекрасного вида помещений хочется еще больше творить, вкладывать в любимое дело душу!

Обновленная солдатская столовая зенитного ракетного дивизиона — это еще одно доказательство того, что совместными усилиями можно сделать быт в воинских частях лучше. Все зависит от заинтересованности и хозяйского подхода командиров и их подчиненных.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора

 
 
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На днях в одном из зенитных ракетных дивизионов войсковой части 30151 в торжественной обстановке...

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