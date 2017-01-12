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Трое жителей Бреста задержаны при сбыте оружия, их подозревают в контрабанде боеприпасов из Украины
12.01.2017 20:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 12 января. Сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабандной поставки из Украины в Беларусь боеприпасов и составных частей для огнестрельного оружия, сообщает государственное агентство
В преступную группу входили трое неработающих жителей Бреста 1988 и 1990 годов рождения, которые занимались сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропов. Подозреваемые задержаны с поличным 11 января при сбыте пневматического газобаллонного пистолета, переделанного кустарным способом в ручное нарезное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы пистолетными патронами калибра 9 мм. При задержании также изъяты 56 пистолетных патронов калибра 9х18ПМ и взрывчатое вещество тротил массой более 1 кг. Кроме того, изъято 25 г особо опасного психотропного вещества амфетамин.
Отмечается также, что в ходе обысков у подозреваемых изъято более 100 патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны, порох, боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету, взрывпакеты и звуковые ракеты, содержащие в своем составе взрывчатые вещества, составные части к огнестрельному оружию, металлические заготовки для ручек-пистолетов под малокалиберный патрон, поражающие элементы для использования в самодельном взрывном устройстве, инструменты для изготовления нарезных стволов к огнестрельному оружию, амфетамин, а также литература, пропагандирующая сатанизм, и пособие по работе с химическими веществами.
"Подозреваемые являются сторонниками языческого движения "Белый фронт" и "Славянское возрождение", приверженцами украинского экстремистского движения "Правый сектор". Один из участников группы исповедовал и пропагандировал радикальную форму языческого вероисповедания "русское навославие" с элементами сатанизма. При этом он имел навыки взрывотехника, сам производил и испытывал самодельные взрывные устройства. Мужчина эпизодически употреблял психотропные вещества и марихуану", — сообщили правоохранители.
По данным фактам Следственным комитетом возбуждены дела по ч. 3 ст. 295 УК (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ группой лиц) и ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).
БелаПАН.
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Минск, 12 января. Сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал контрабандной...
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