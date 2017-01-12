Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил лучших людей страны. Церемония вручения состоялась на Старый Новый год в минском Дворце независимости, передает телеканал «МИР 24».

На церемонию пришли чиновники, врачи, журналисты, артисты, спортсмены. Медалью «За трудовые заслуги» Лукашенко отметил начальника управления Минздрава Елену Богдан. Инструктору национальной команды по легкой атлетике Ольге Мазурёнок президент присвоил почетное звание «Заслуженный мастер спорта республики». Медаль за вклад в культурное наследие страны досталась артистке Большого театра Надежде Филипповой. Белорусский лидер призвал всех награжденных не останавливаться в своем развитии.

«Я бы очень хотел, я всегда об этом говорю, чтобы награжденные сегодня не остановились на том, чего они достигли. Я бы очень хотел с ними встретиться в своей президентской жизни и наградить их очередными наградами. Это самое большое счастье для меня лично. Награда не должна расслаблять. Она должна воодушевлять, укреплять уверенность в себе», - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что президент Беларуси также вручал госнаграды в начале декабря 2016-го. Тогда среди 36 награжденных было много представителей силовых структур. Глава государства поблагодарил их за эффективную службу ради укрепления обороноспособности и развития экономики.