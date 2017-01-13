﻿ Минобразования объяснило свое решение о приеме в 1-й класс пятилеток. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минобразования объяснило свое решение о приеме в 1-й класс пятилеток

14.01.2017 15:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Изменения в Кодекс об образовании, которые позволят принимать в первый класс детей с пяти лет, направлены на то, чтобы избавить родителей от лишней волокиты и хождения по инстанциям, говорится в официальном комментарии Министерства образования.

Минобразования объяснило свое решение о приеме в 1-й класс пятилеток
© Sputnik Артем Креминский
Белорусы смогут отдавать детей в школу уже с пяти лет

В ведомстве напомнили, что по действующим нормам в первый класс принимают лишь детей, которым уже исполнилось шесть лет или исполнится до 30 сентября.

Отдать в школу ребенка, которому исполняется шесть лет чуть позже, например 1 октября, нельзя, это не предусмотрено действующим Кодексом. Родителям, которые хотели отдать ребенка, психологически и физически готового к школе, в первый класс в пять лет, приходилось обращаться за разрешением в Минобразования.

"В новой редакции Кодекса предусмотрена возможность приема в первый класс детей и в более раннем возрасте по решению учредителя учреждения образования. Это означает, что родители смогут получить такое разрешение по месту проживания без лишней волокиты и заявлений в вышестоящие инстанции", — говорится в официальном комментарии.

Изменения в кодекс ранее уже анонсировал министр образования Игорь Карпенко — по его словам, правки должны рассмотреть вскоре депутаты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норма, предусмотренная новым Кодексом об образовании, была введена с целью избавить родителей от лишней волокиты и заявлений в вышестоящие инстанции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минобразования пояснило, кого и как будут брать в школу с 5 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика