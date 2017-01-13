МИНСК, 14 янв — Sputnik. Изменения в Кодекс об образовании, которые позволят принимать в первый класс детей с пяти лет, направлены на то, чтобы избавить родителей от лишней волокиты и хождения по инстанциям, говорится в официальном комментарии Министерства образования.



© Sputnik Артем Креминский Белорусы смогут отдавать детей в школу уже с пяти лет

В ведомстве напомнили, что по действующим нормам в первый класс принимают лишь детей, которым уже исполнилось шесть лет или исполнится до 30 сентября.

Отдать в школу ребенка, которому исполняется шесть лет чуть позже, например 1 октября, нельзя, это не предусмотрено действующим Кодексом. Родителям, которые хотели отдать ребенка, психологически и физически готового к школе, в первый класс в пять лет, приходилось обращаться за разрешением в Минобразования.

"В новой редакции Кодекса предусмотрена возможность приема в первый класс детей и в более раннем возрасте по решению учредителя учреждения образования. Это означает, что родители смогут получить такое разрешение по месту проживания без лишней волокиты и заявлений в вышестоящие инстанции", — говорится в официальном комментарии.

Изменения в кодекс ранее уже анонсировал министр образования Игорь Карпенко — по его словам, правки должны рассмотреть вскоре депутаты.