МИНСК, 16 янв – Sputnik. Рейс "Аэрофлота "из Москвы, который должен был прибыть в Национальный аэропорт "Минск" в 13:50, а также дневной рейс Турецких авиалиний из Стамбула отменены, сообщили Sputnik в пресс-службе аэропорта.

"Решение авиакомпаний отменить рейсы, возможно, связано с погодой. Пояснений они не дают. Но мы работаем в штатном режиме, готовы принимать борта, ждем всех по расписанию", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в понедельник задерживаются два рейса – из Вены и Франкфурта. Рейс Австрийских авиалиний должен был прибыть в Минск в 13:45, рейс Lufthansa из Франкфурта – в 14:45.

Информацией о причинах задержки в аэропорту не располагают. Однако подчеркивают, что вылет из Минска задерживающихся бортов смещен почти на час. Австрийский рейс должен улететь в 15:10 (по расписанию 14:25), франкфуртский – в 16:30 (по расписанию 15:40).

Регистрация на рейс в Вену уже началась, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.