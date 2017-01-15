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Несколько рейсов отменены в аэропорту "Минск"
16.01.2017 14:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Рейс "Аэрофлота "из Москвы, который должен был прибыть в Национальный аэропорт "Минск" в 13:50, а также дневной рейс Турецких авиалиний из Стамбула отменены, сообщили Sputnik в пресс-службе аэропорта.
"Решение авиакомпаний отменить рейсы, возможно, связано с погодой. Пояснений они не дают. Но мы работаем в штатном режиме, готовы принимать борта, ждем всех по расписанию", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в понедельник задерживаются два рейса – из Вены и Франкфурта. Рейс Австрийских авиалиний должен был прибыть в Минск в 13:45, рейс Lufthansa из Франкфурта – в 14:45.
Информацией о причинах задержки в аэропорту не располагают. Однако подчеркивают, что вылет из Минска задерживающихся бортов смещен почти на час. Австрийский рейс должен улететь в 15:10 (по расписанию 14:25), франкфуртский – в 16:30 (по расписанию 15:40).
Регистрация на рейс в Вену уже началась, подчеркнули в пресс-службе аэропорта.
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Два регулярных рейса – из Вены и Франкфурта – прибудут и готовятся к обратному вылету с задержкой; в Национальном аэропорту подчеркивают, что отмены и задержки –...
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