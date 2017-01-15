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Лепехин: ЕАЭС обретет единую валюту уже к 2025 году

16.01.2017 20:47 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин на конференции в Ереване рассказал о достижениях и планах государств-участников Евразийского экономического союза.

Он полагает, что в прошлом году большим успехом стало подписание документа об унификации работы центральных банков. В настоящее же время идет подготовка к Валютному союзу. Единую денежную систему международная организация обретет уже к 2025 году. Большую подготовительную работу в этом направлении проводит председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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Директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин на конференции в Ереване рассказал о достижениях и планах государств-участников Евразийского экономического союза.

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