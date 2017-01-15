Директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин на конференции в Ереване рассказал о достижениях и планах государств-участников Евразийского экономического союза .

Он полагает, что в прошлом году большим успехом стало подписание документа об унификации работы центральных банков. В настоящее же время идет подготовка к Валютному союзу. Единую денежную систему международная организация обретет уже к 2025 году. Большую подготовительную работу в этом направлении проводит председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.