На завершающем этапе слаживания экипажей танков недавно прошли контрольные тактические занятия с экипажами танковых взводов танковой роты 355‑го отдельного гвардейского танкового батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

На войсковом стрельбище 120 омбр гвардейцы отработали основные виды тактических действий: танк в обороне, в наступлении, при расположении на месте, на марше и в боевом охранении.





Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Мельник выступал в тот день в роли руководителя занятий. Проверяя уровень подготовки танковых экипажей, офицер отметил: его подчиненные имеют в активе достаточный опыт для успешного выполнения поставленных задач. А гвардейцы в тот день на деле подтвердили слова своего командира.

— Сегодня мы сделали акцент на проверке полученных танкистами знаний и навыков, — пояснил командир танковой роты 355‑го отдельного гвардейского танкового батальона гвардии капитан Антон Шалухо. — С бойцами ранее уже были проведены занятия по тактической, огневой подготовке, другим предметам боевой подготовки. Подчиненные демонстрируют твердые знания, уверенно совершенствуют навыки.

В лучшую сторону офицер отметил командира танка гвардии младшего сержанта Кирилла Залогина. Парень служит уже восемь месяцев, за это время проявил себя старательным и дисциплинированным воином. Кирилл постоянно показывает хорошие результаты, интересуется нюансами специальности, овладения ратным мастерством. По словам гвардии капитана Шалухо, этот военнослужащий искренне стремится стать отличником боевой подготовки.

После того как командир танкового взвода гвардии лейтенант Мельник отдал приказ на марш, командиры танков уточнили задачи, которые предстояло выполнить их экипажам. В ходе марша к месту проведения занятий гвардейцы отработали действия экипажей при налете авиации, преодолении участков зараженной местности, отражении атак обороняющегося противника.

Прибыв в район сосредоточения, танкисты организовали расположение на месте — обозначили укрытия, замаскировали их, а также выставили охранение. В ходе этих мероприятий гвардейцы отработали отражение атаки диверсионной разведывательной группы условного противника, в роли которой выступил один из экипажей роты.

В районе сосредоточения командир взвода получил приказ выдвинуться на указанный рубеж, чтобы атакой с ходу воспрепятствовать закреплению там условного противника. После этого экипажи перешли к обороне и закрепились на рубеже…

Затем гвардейцы переместились на танковый огневой городок, где отработали нормативы по управлению огнем и практической стрельбе из вооружения танка.

В завершение занятий гвардии капитан Антон Шалухо подвел итоги. По словам офицера, с поставленными задачами военнослужащие справились успешно.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото автора