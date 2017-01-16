Инна Карней — физик по первому образованию и психолог по второму. По работе организует образовательные программы. Замужем, растит четверых детей, танцует сальсу и рисует. Спит по 9 часов в день. И при этом находит время уже в четвертый раз организовать в Минске локальную конференцию TED — TEDx Niamiha.

TUT.BY поговорил с Инной о том, как получить лицензию TED, что такое «долина смертной тени», которую преодолевают все спикеры, сколько стоит организация локального события, и почему деньги не имеют значения.





TED — это частный некоммерческий фонд, который с 1984 года проводит в Калифорнии интеллектуальные конференции. На них выступали Стив Джобс, Стивен Хокинг, Эдвард Сноуден и многие другие люди, которым есть о чем рассказать, и которых хотят слушать. Запись самой популярной речи TED — « Убивают ли школы творчество? » — посмотрели больше 42 миллионов раз на сайте конференции и еще больше 11 миллионов на YouTube.

Организовать локальную конференцию TEDx может любой энтузиаст в любой стране мира, нужно лишь получить лицензию в головном офисе. Она действует 12 месяцев и, по сути, является бесплатной франшизой, потому что TED снабжает новичка большой инструкцией. Но получить лицензию не так просто. У Инны это получилось только с третьего раза.

— Мне понадобилось три попытки, чтобы объяснить TED, что я понимаю их философию, я буду придерживаться стандартов, я смогу собрать спикеров, которые будут выступать в духе TED, — рассказывает Инна. — Дух TED — это симбиоз идей. Чудо происходит, когда вы слышите идеи из разных областей, в которых можете совершенно не ориентироваться, но они сплетаются с вашим профессиональным и жизненным опытом, и из этого рождается что-то большее, чем каждая эта идея по отдельности.





Головной офис TED рассматривает заявку 8 недель. Если она одобрена, организаторы, которые обычно уже договорились со спикерами, начинают усиленно готовиться. Это еще 8 недель, когда каждый спикер получает своего наставника и с ним готовит речь и репетирует. Первые репетиции проходят тет-а-тет, но перед выступлением запланирован обязательный прогон перед командой организаторов.

— Как-то мы проводили собеседование с потенциальным спикером и объясняли ему, какой путь надо пройти. Он сказал: «Боже, я никогда в жизни столько не готовился к выступлению». В результате он отказался и правильно сделал, потому что лучше в самом начале сказать «Нет», если ты понимаешь, что не пройдешь этот путь.

Этот отказ — единичный, большинство спикеров TEDx Niamiha сами очень хотят выступить. Некоторым приходилось отказывать, и однажды это даже закончилось угрозами, со смехом вспоминает Инна.





Слоган TED — Ideas worth spreading (Идеи достойны распространения) — это не просто красивые слова. Для TED в центре не спикер, а его идея. Именно поэтому человека, который умеет «ловить» идеи, в команде организаторов TEDx Niamiha называют незаменимым.

— Мы так спикерам и говорим: «Сейчас придет Оля и спросит у вас, зачем, в чем идея, как вы ее прослеживаете», — смеется Инна.

Когда идея ясна, нужно придумать, как изложить ее так, чтобы слушателям было понятно и интересно.

— Журналист Юра Смирнов пришел к нам с шикарной идеей про интеллектуальный средний класс. Он человек пишущий, и у него было огромное количество текста. Была проделана большая работа, чтобы оставить от этой идеи только ядро и сокращать-сокращать объяснения. В результате мы пришли к 11-минутному видео.

Иногда говорящего человека нужно сделать не из пишущего, а из рисующего.

— У нас был дизайнер Андрей Азаров , который привык создавать образы. Он писать вообще ничего не хотел. У него вместо этого были опорные картинки. Если со Смирновым нам нужно было сделать говорящего из пишущего, то тут нам надо было сделать говорящего из рисующего. Это была сложная задача. Андрей заметно волновался, но из всех спикеров он был наиболее беззащитен, открыт и раним, старался изо всех сил передать свою идею нетипичным для него способом.





Почти каждому спикеру приходится преодолевать «долину смертной тени», рассказывает Инна. Такое поэтичное название одной из стадий подготовки к выступлению дал Крис Андерсон, куратор и идеолог TED.

— Это когда спикер уже знает, о чем будет говорить, и ему осталось только научиться говорить это хорошо и связно. Но пока у него не получается. Он забывает, переставляет смысловые блоки, теряет связь между ними. Как эту долину смертной тени преодолеть? Только репетициями. Наступает момент, когда все связи выстраиваются в голове, а речь течет свободно. Сначала спикинг-коуч помогает сформулировать идею и сделать из этого выступление, потом идут репетиции — и 18 минут славы (максимальная длительность выступления на TED — Прим. TUT.BY).

Кстати про время. Билеты на конференцию в 2015 году разобрали за 12 минут. TEDx — некоммерческое мероприятие, но чтобы его провести, разумеется, нужны деньги. Одна конференция обходится в среднем в 4500 долларов. Основная часть средств идет от спонсоров, а не от продажи билетов. Организаторы работают на волонтерских началах. Несмотря на это, желающих помогать TEDx Niamiha становится только больше. Изначально в команде было 8 человек, сейчас — 30.

— Люди просят: «Давайте мы вам хоть осветительную мачту подержим», но мы вынуждены отказывать, — качает головой Инна Карней. — Когда люди говорят: «Ой, а как нам присоединиться?» первый и основной вопрос, который я задаю — что вы умеете делать. Сейчас, например, нам не хватает человека, который жестко отвечает за технику.





Головной офис TED предъявляет очень много требований к локальным организаторам. Стандарты разработаны и для оформления сцены, и для перерывов между выступлениями (не меньше 30 минут, чтобы люди успели обменяться мнениями), и даже для пресс-релиза. Его нужно высылать в головной офис за 3 недели до конференции. Там читают и вносят правки. А после конференции нужно отослать в Штаты контакты всех зрителей — их попросят оценить событие.

— После первой TEDx Niamiha я была в такой растерянности… Это как после первого секса. Ты думаешь: «Что это было? Ты хочешь повторить, или нет?». А после остальных конференций было глубокое взрослое удовлетворение: «Я хочу повторить». Но я довольно долго собиралась с силами.

А сил надо немало: в самый горячий период подготовки — последние 8 недель перед конференцией — Инна уделяет TEDx Niamiha от часа до четырех в день. А иногда и все восемь.

— У меня проектная работа с гибким графиком, которая позволяет заниматься TED. У меня остается время на сон, но нагрузка возрастает. Провел мероприятие — выдохни. Но выдыхаешь ты только один день, а потом отчет в TED, обратная связь от зрителей, монтаж видеороликов…





— Но есть два прекрасных момента. Первый наступает перед началом мероприятия, когда зал уже полон. Я вижу техника за пультом, который показывает мне на пальцах, что осталось 2 минуты. И я понимаю, что сейчас это начнется, и будет столько процессов одновременно, и надо просто отдаться этому. Силы вложены, и сейчас все закрутится!

Второй прекрасный момент наступает, когда мы провели конференцию, и все: команда, спикеры, партнеры — еще на невероятном подъеме. Мы собираемся на финальный фуршет, на котором у всех есть возможность сказать друг другу «Спасибо». Вообще это невероятное чувство, когда ты можешь сделать для сообщества что-то большее, чем ты сам. Ты понимаешь, что делаешь это, потому что можешь отдавать то, что умеешь делать хорошо, и деньги не имеют никакого значения.

Топ-5 TED Talks от Инны Карней Видео, с которого началось мое знакомство с TED в 2010 году. Видео, которое произвело на меня самое большое впечатление. Я слушала его в прямой трансляции на английском, поняла едва ли треть, зато примерно на седьмой минуте я поняла, что вернусь в Минск и сделаю очередной TEDx. Я люблю науку на TED, особенно, когда узнаю необычную информацию о привычных вещах. Это прекрасная визуализация генома, я была очень впечатлена. Найдите всё, что есть на TED c Дереком Сиверсом, вы не пожалеете.