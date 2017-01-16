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Организатор TEDx в Минске: Это как с сексом. Когда конференция окончена, думаю: "Надо повторить"
17.01.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Инна Карней — физик по первому образованию и психолог по второму. По работе организует образовательные программы. Замужем, растит четверых детей, танцует сальсу и рисует. Спит по 9 часов в день. И при этом находит время уже в четвертый раз организовать в Минске локальную конференцию TED — TEDx Niamiha.
TUT.BY поговорил с Инной о том, как получить лицензию TED, что такое «долина смертной тени», которую преодолевают все спикеры, сколько стоит организация локального события, и почему деньги не имеют значения.
TED — это частный некоммерческий фонд, который с 1984 года проводит в Калифорнии интеллектуальные конференции. На них выступали Стив Джобс, Стивен Хокинг, Эдвард Сноуден и многие другие люди, которым есть о чем рассказать, и которых хотят слушать. Запись самой популярной речи TED — «
Организовать локальную конференцию TEDx может любой энтузиаст в любой стране мира, нужно лишь получить лицензию в головном офисе. Она действует 12 месяцев и, по сути, является бесплатной франшизой, потому что TED снабжает новичка большой инструкцией. Но получить лицензию не так просто. У Инны это получилось только с третьего раза.
— Мне понадобилось три попытки, чтобы объяснить TED, что я понимаю их философию, я буду придерживаться стандартов, я смогу собрать спикеров, которые будут выступать в духе TED, — рассказывает Инна. — Дух TED — это симбиоз идей. Чудо происходит, когда вы слышите идеи из разных областей, в которых можете совершенно не ориентироваться, но они сплетаются с вашим профессиональным и жизненным опытом, и из этого рождается что-то большее, чем каждая эта идея по отдельности.
Головной офис TED рассматривает заявку 8 недель. Если она одобрена, организаторы, которые обычно уже договорились со спикерами, начинают усиленно готовиться. Это еще 8 недель, когда каждый спикер получает своего наставника и с ним готовит речь и репетирует. Первые репетиции проходят тет-а-тет, но перед выступлением запланирован обязательный прогон перед командой организаторов.
— Как-то мы проводили собеседование с потенциальным спикером и объясняли ему, какой путь надо пройти. Он сказал: «Боже, я никогда в жизни столько не готовился к выступлению». В результате он отказался и правильно сделал, потому что лучше в самом начале сказать «Нет», если ты понимаешь, что не пройдешь этот путь.
Этот отказ — единичный, большинство спикеров TEDx Niamiha сами очень хотят выступить. Некоторым приходилось отказывать, и однажды это даже закончилось угрозами, со смехом вспоминает Инна.
Слоган TED — Ideas worth spreading (Идеи достойны распространения) — это не просто красивые слова. Для TED в центре не спикер, а его идея. Именно поэтому человека, который умеет «ловить» идеи, в команде организаторов TEDx Niamiha называют незаменимым.
— Мы так спикерам и говорим: «Сейчас придет Оля и спросит у вас, зачем, в чем идея, как вы ее прослеживаете», — смеется Инна.
Когда идея ясна, нужно придумать, как изложить ее так, чтобы слушателям было понятно и интересно.
— Журналист
Иногда говорящего человека нужно сделать не из пишущего, а из рисующего.
— У нас был дизайнер
Почти каждому спикеру приходится преодолевать «долину смертной тени», рассказывает Инна. Такое поэтичное название одной из стадий подготовки к выступлению дал Крис Андерсон, куратор и идеолог TED.
— Это когда спикер уже знает, о чем будет говорить, и ему осталось только научиться говорить это хорошо и связно. Но пока у него не получается. Он забывает, переставляет смысловые блоки, теряет связь между ними. Как эту долину смертной тени преодолеть? Только репетициями. Наступает момент, когда все связи выстраиваются в голове, а речь течет свободно. Сначала спикинг-коуч помогает сформулировать идею и сделать из этого выступление, потом идут репетиции — и 18 минут славы (максимальная длительность выступления на TED — Прим. TUT.BY).
Кстати про время. Билеты на конференцию в 2015 году разобрали за 12 минут. TEDx — некоммерческое мероприятие, но чтобы его провести, разумеется, нужны деньги. Одна конференция обходится в среднем в 4500 долларов. Основная часть средств идет от спонсоров, а не от продажи билетов. Организаторы работают на волонтерских началах. Несмотря на это, желающих помогать TEDx Niamiha становится только больше. Изначально в команде было 8 человек, сейчас — 30.
— Люди просят: «Давайте мы вам хоть осветительную мачту подержим», но мы вынуждены отказывать, — качает головой Инна Карней. — Когда люди говорят: «Ой, а как нам присоединиться?» первый и основной вопрос, который я задаю — что вы умеете делать. Сейчас, например, нам не хватает человека, который жестко отвечает за технику.
Головной офис TED предъявляет очень много требований к локальным организаторам. Стандарты разработаны и для оформления сцены, и для перерывов между выступлениями (не меньше 30 минут, чтобы люди успели обменяться мнениями), и даже для пресс-релиза. Его нужно высылать в головной офис за 3 недели до конференции. Там читают и вносят правки. А после конференции нужно отослать в Штаты контакты всех зрителей — их попросят оценить событие.
— После первой TEDx Niamiha я была в такой растерянности… Это как после первого секса. Ты думаешь: «Что это было? Ты хочешь повторить, или нет?». А после остальных конференций было глубокое взрослое удовлетворение: «Я хочу повторить». Но я довольно долго собиралась с силами.
А сил надо немало: в самый горячий период подготовки — последние 8 недель перед конференцией — Инна уделяет TEDx Niamiha от часа до четырех в день. А иногда и все восемь.
— У меня проектная работа с гибким графиком, которая позволяет заниматься TED. У меня остается время на сон, но нагрузка возрастает. Провел мероприятие — выдохни. Но выдыхаешь ты только один день, а потом отчет в TED, обратная связь от зрителей, монтаж видеороликов…
— Но есть два прекрасных момента. Первый наступает перед началом мероприятия, когда зал уже полон. Я вижу техника за пультом, который показывает мне на пальцах, что осталось 2 минуты. И я понимаю, что сейчас это начнется, и будет столько процессов одновременно, и надо просто отдаться этому. Силы вложены, и сейчас все закрутится!
Второй прекрасный момент наступает, когда мы провели конференцию, и все: команда, спикеры, партнеры — еще на невероятном подъеме. Мы собираемся на финальный фуршет, на котором у всех есть возможность сказать друг другу «Спасибо». Вообще это невероятное чувство, когда ты можешь сделать для сообщества что-то большее, чем ты сам. Ты понимаешь, что делаешь это, потому что можешь отдавать то, что умеешь делать хорошо, и деньги не имеют никакого значения.
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Инна Карней - физик по первому образованию и психолог по второму. По работе организует образовательные программы. Замужем, растит четверых детей, танцует сальсу и...
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