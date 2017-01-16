В отношении двух уже бывших сотрудников гомельского городского Следственного комитета возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия.





Известно, что инцидент произошел летом 2016 года. По информации, имеющейся у TUT.BY, двое сотрудников городского СК, будучи на службе и в рабочее время, поехали к одному из предпринимателей районного центра требовать крупную сумму денег.

Мужчины не скрывали тот факт, что являются сотрудниками Следственного комитета. Более того, они сразу показали свои удостоверения и пригрозили серьезными проблемами в случае отказа. Получив отрицательный ответ, сотрудники СК избили ветковского предпринимателя дубинками. С тяжелыми травмами, в частности переломом челюсти, мужчину госпитализировали.

Через некоторое время обвиняемые были задержаны. Кто именно проводил задержание доподлинно неизвестно. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 208 (Вымогательство, совершенное организованной группой, либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо повлекшее иные тяжкие последствия, либо с целью получения имущественной выгоды в особо крупном размере) УК.

В УСК по Гомельской области от комментариев отказались, сославшись на то, что все материлы дела уже в суде.

То, что суд Ветковского района действительно рассматривает уголовное дело в отношении двух сотрудников силовых структур TUT.BY подтвердили в пресс-службе Гомельского областного суда. Судебное заседание началось в ноябре 2016 года. Сейчас идет допрос свидетелей.

Как сообщил TUT.BY источник, в целях безопасности один из свидетелей давал показания из другого помещения в суде по видеосвязи с измененным голосом и закрытым лицом.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым — до 15 лет лишения свободы с конфискацией.