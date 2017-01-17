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Зачем в Витебске установили пустой билборд

18.01.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В сентябре 2016 года на улице Ленина в Витебске установили билборд, который мешает жителям и туристам обозревать городские достопримечательности, пишет портал gorod212.by.

Спустя четыре месяца после монтажа рекламная доска все еще пустует и загораживает архитектурную панораму города.

Массивная конструкция не позволяет увидеть ратушу и Воскресенскую церковь, если находиться возле ресторана «Северная столица». Рекламный щит перекрывает всю перспективу улицы Ленина в направлении площади Свободы и в направлении Смоленского рынка.


 
Теги: Витебск
 
 
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Спустя полгода после монтажа рекламная доска все еще пустует и загораживает архитектурную панораму.

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