В сентябре 2016 года на улице Ленина в Витебске установили билборд, который мешает жителям и туристам обозревать городские достопримечательности, пишет портал gorod212.by.

Спустя четыре месяца после монтажа рекламная доска все еще пустует и загораживает архитектурную панораму города.

Массивная конструкция не позволяет увидеть ратушу и Воскресенскую церковь, если находиться возле ресторана «Северная столица». Рекламный щит перекрывает всю перспективу улицы Ленина в направлении площади Свободы и в направлении Смоленского рынка.



