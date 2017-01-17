|
Зачем в Витебске установили пустой билборд
18.01.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by
В сентябре 2016 года на улице Ленина в Витебске установили билборд, который мешает жителям и туристам обозревать городские достопримечательности,
Спустя четыре месяца после монтажа рекламная доска все еще пустует и загораживает архитектурную панораму города.
Массивная конструкция не позволяет увидеть ратушу и Воскресенскую церковь, если находиться возле ресторана «Северная столица». Рекламный щит перекрывает всю перспективу улицы Ленина в направлении площади Свободы и в направлении Смоленского рынка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя полгода после монтажа рекламная доска все еще пустует и загораживает архитектурную панораму.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии