В деревне Тюрли Молодечненского района в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) после инъекции лекарства 16 января скончалась 31-летняя местная жительница. Об этом сообщает издание Край.by .

Старший следователь Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрий Богушевич рассказал:

— По предварительной версии, женщина пришла в ФАП с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Врачи предложили ей таблетки в качестве лекарства. Больная от таблеток отказалась и попросила сделать ей укол антибиотика, ампулу которого принесла с собой. Предположительно, доктор убедился, что в ампуле действительно этот антибиотик. Укол был сделан. После него женщине стало плохо, и она умерла.

По словам Юрия Богушевича, следствие проводит проверку по факту трагедии.

Назначена экспертиза по лекарству, инъекция которого была сделана. Устанавливается причина смерти женщины.