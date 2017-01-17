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В ФАП под Молодечно после укола умерла 31-летняя женщина
18.01.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Тюрли Молодечненского района в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) после инъекции лекарства 16 января скончалась 31-летняя местная жительница. Об этом сообщает
Старший следователь Молодечненского районного отдела Следственного комитета Юрий Богушевич рассказал:
— По предварительной версии, женщина пришла в ФАП с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Врачи предложили ей таблетки в качестве лекарства. Больная от таблеток отказалась и попросила сделать ей укол антибиотика, ампулу которого принесла с собой. Предположительно, доктор убедился, что в ампуле действительно этот антибиотик. Укол был сделан. После него женщине стало плохо, и она умерла.
По словам Юрия Богушевича, следствие проводит проверку по факту трагедии.
Назначена экспертиза по лекарству, инъекция которого была сделана. Устанавливается причина смерти женщины.
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Женщина пришла с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Врачи предложили ей таблетки, но она отказалась и попросила вколоть антибиотик. Ампулу...
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