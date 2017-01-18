Сотрудники Гомельской таможни обнаружили в сумке проводника поезда икону в киоте «Спас Вседержитель». Культурная ценность передана Гомельскому дворцово-парковому ансамблю, сообщает Государственный таможенный комитет.

Незадекларированную в установленном порядке икону белорусские таможенники обнаружили в сумке у проводника поезда Кишинев — Санкт-Петербург при досмотре на пункте пропуска «Словечно».

Эксперт Таможенной лаборатории учреждения образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь» установил, что икона «Спас Вседержитель» изготовлена в конце XIX — начале XX века, и признал ее культурной ценностью.

Судом Центрального района Гомеля гражданин Молдовы, незаконно перемещающий раритет, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование товара).

Решением Мозырского межрайонного отдела управления по Гомельской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента по согласованию с Министерством культуры икона «Спас Вседержитель» в киоте передана государственному историко-культурному учреждению «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».