Традиционные крещенские купания прошли по всей Беларуси. Тысячи людей, несмотря на мороз и порывистый ветер, окунулись в ледяную воду. Считается, что это символичное очищение и повторение одного из эпизодов жизни Христа — крещения в реке Иордан. TUT.BY посмотрел на ежегодный обряд с воздуха и под водой.

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