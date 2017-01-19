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Крещенские купания с воздуха и под водой

19.01.2017 22:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Традиционные крещенские купания прошли по всей Беларуси. Тысячи людей, несмотря на мороз и порывистый ветер, окунулись в ледяную воду. Считается, что это символичное очищение и повторение одного из эпизодов жизни Христа — крещения в реке Иордан. TUT.BY посмотрел на ежегодный обряд с воздуха и под водой.

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Традиционные крещенские купания прошли по всей Беларуси. Тысячи людей, несмотря на мороз и порывистый ветер, окунулись в ледяную воду. Считается, что это...

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