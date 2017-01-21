МИНСК, 21 янв — Sputnik. Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка, экстрадированный в США, отказался признать себя виновным в управлении одним из самых крупных наркокартелей мира "Синалоа".

Как передают американские СМИ, наркобарона привезли в суд менее чем через сутки после экстрадиции из Мексики в Соединенные Штаты.

Обвинения против Лоэры в связи с организацией убийств, поставками оружия и наркоторговлей выдвинули сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк.

Коротышка считается главой "Синалоа", но после задержания и передачи наркобарона в США эксперты затрудняются ответить, кто сейчас возглавляет наркокартель.