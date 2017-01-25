Торжественное открытие нового маршрута состоялось 25 января. Пять новых машин пополнили парк Гродненского троллейбусного управления. Чтобы запустить новую линию, около здания управления собрались сотрудники, руководство предприятия и города. В торжественной части мероприятия принял участие председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.





Гродно стал первым городом, где запустили бесконтактные троллейбусы. Машины с автономным ходом могут работать как от традиционной контактной сети, так и от аккумуляторов. Зарядка батарей происходит во время движения транспортного средства в режиме обычного троллейбуса.

С учетом пассажиропотока в разных районах города в управлении разработали несколько вариантов необходимых маршрутов. Пилотным стал Вишневец — Девятовка, по которому будет ходить троллейбус № 20. Он пройдет от улицы Южной через улицу Кабяка, Индурское шоссе, проспект Клецкова, участок кольцевой магистрали, улицу Брикеля до конечной станции по улице Дзержинского и обратно.

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Часть маршрута машины будут выглядеть обычно — с традиционными «рогами», а потом автоматика их уберет и троллейбусы продолжат путь автономным ходом.



































Для реализации проекта «Белкоммунмаш» изготовил пять машин. Уже 25 января они вышли на новый маршрут. Обслуживать участок будут четыре машины. Запас хода троллейбуса с полной загрузкой на беспроводном участке — около 20 километров.