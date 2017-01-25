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"Человек погиб, но колодцы никто не засыпал". Житель Буда-Кошелево возмущен бездействием властей

26.01.2017 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В редакцию TUT.BY обратился обеспокоенный читатель Александр. Мужчина расказал о том, что недалеко от трассы Гомель — Могилев в Буда-Кошелевском районе расположены зброшенные колодцы глубиной в несколько метров, и без крышек. Полгода назад имено в один из них провалился и погиб человек, но, как утверждает мужчина, опасные ямы до сих пор не ликвидированы.


О трагедии, произошедшей в августе 2016 года мы уже писали. Пропавшего без вести 46-летнего жителя Кормянского района искали четыре дня, нашли в заброшенном колодце на территории отселенного поселка Долгий Буда-Кошелевского района. Рядом с местом трагедии находился его незапертый Peugeot. Скорее всего, мужчина вышел из автомобиля и угодил в яму, которую не заметил из-за высокой травы. Помочь провалившемуся было некому, а самостоятельно выбраться из пятиметровой ловушки мужчина не смог.

— Человек погиб, но колодцы так никто и не засыпал. У меня не укладывается в голове, как после такой трагедии они могут спойно спать, ведь в любой момент туда может угодить новая жертва. Рядом — оживленная трасса, люди выйдут из машины, отойдут на несколько метров и все, — в подтверждение своих слов Александр демонстрирует фотографии. Часть из них сделана через пару месяцев после гибели мужчины, остальные несколько дней назад.


Родственники поставили крест рядом с местом, где погиб мужчина


Читатель утверждлает, что таких колодцев в районе хватает. Недавно возле спуска к реке Липа он обнаружил еще два. Говорит, что обращался в МЧС, звонил на «горячую линию» райисполкома, но многометровые опасные ямы и ныне там.

— После ЧП со смертельным исходом необходимо задать очень острые вопросы некоторым должностным лицам. Формализм в работе с обращениями по таким фактам неуместен, — убежден Александр.

В сельском совете, на территории которого расположены колодцы, о проблеме знают, да только вот уже несколько лет отселенные деревни с открытыми колодцами находятся в составе свободных земель запаса райисполкома. В Буда-Кошелевском райисполкоме нас заверили, что в самые ближайшие дни специалисты выедут на место, изучат проблему и постараются ее решить.


 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В редакцию TUT.BY обратился обеспокоенный читатель Александр. Мужчина расказал о том, что недалеко от трассы в Буда-Кошелевском районе расположены зброшенные...

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