Основной акционер ОАО «Мотовело», австрийская компания ATEC Investment, хочет через суд признать недействительным назначение на должность директора предприятия Николая Ладутько, бывшего мэра Минска. Первое судебное заседание по этому иску прошло 26 января.



«Мотовело». Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

26 января экономический суд Минска начал рассматривать иск австрийской компании ATEC Investment к ОАО «Мотовело». ATEC Investment, которая до сих пор владеет около 80% акций предприятия, хочет признать недействительными все решения набсовета «Мотовело» от 5 июня 2015 года. Среди них — назначение на должность директора Николая Ладутько, бывшего мэра Минска.

По закону о хозяйственных обществах наблюдательный совет формирует общее собрание участников общества. Представители ATEC Investment настаивают, что общее собрание акционеров «Мотовело» (с участием самой ATEC Investment) не принимало решения о формировании набсовета, утвердившего новое руководство.

Напомним, в конце весны-начале лета 2015 года государство «вернуло под крыло» общество «Мотовело», которое в 2007 году было продано австрийской компании ATEC Holding. Тогда вместе с акциями предприятия инвестор получил ряд условий от государства, которые должен был выполнить за 5 лет.

В 2013-м госорганы посчитали, что условия выполнены, и разблокировали акции «Мотовело», которыми австрийская компания до этого распоряжаться не могла. В том же году ATEC Holding продала свой пакет акций ATEC Investment. Директором обеих структур в разное время был бизнесмен Александр Муравьев: во время приватизации «Мотовело» в 2007 году он возглавлял ATEC Holding, в момент продажи акций в 2013-м — ATEC Investment.

1 июня 2015 года, на фоне трудностей «Мотовело», Муравьева задержали . Его обвинили в мошенничестве, хищении и уклонении от налогов. Еще до задержания, 29 апреля 2015 года Мингорисполком назначил в наблюдательный совет «Мотовело» представителя государства. В начале июня новый набсовет утвердил гендиректором предприятия бывшего мэра Минска Николая Ладутько.

Мингорисполком смог стать акционером «Мотовело» и назначить своих представителей в набсовет благодаря Казимиру Морозу: на тот момент директор предприятия, он продал ведомству одну из своих акций.

Сейчас Мороза судят вместе с Муравьевым. Бывшего директора обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. При этом он продолжает работать на «Мотовело».