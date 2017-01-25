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Австрийский акционер оспорил назначение экс-мэра Минска директором "Мотовело"
26.01.2017 20:47 — Новости Общества | Tut.by
Основной акционер ОАО «Мотовело», австрийская компания ATEC Investment, хочет через суд признать недействительным назначение на должность директора предприятия Николая Ладутько, бывшего мэра Минска. Первое судебное заседание по этому иску прошло 26 января.
26 января экономический суд Минска начал рассматривать иск австрийской компании ATEC Investment к ОАО «Мотовело». ATEC Investment, которая до сих пор владеет около 80% акций предприятия, хочет признать недействительными все решения набсовета «Мотовело» от 5 июня 2015 года. Среди них — назначение на должность директора Николая Ладутько, бывшего мэра Минска.
Напомним, в конце весны-начале лета 2015 года государство
В 2013-м госорганы посчитали, что условия выполнены, и разблокировали акции «Мотовело», которыми австрийская компания до этого распоряжаться не могла. В том же году ATEC Holding продала свой пакет акций ATEC Investment. Директором обеих структур в разное время был бизнесмен Александр Муравьев: во время приватизации «Мотовело» в 2007 году он возглавлял ATEC Holding, в момент продажи акций в 2013-м — ATEC Investment.
1 июня 2015 года, на фоне трудностей «Мотовело», Муравьева
Мингорисполком смог стать акционером «Мотовело» и назначить своих представителей в набсовет благодаря Казимиру Морозу: на тот момент директор предприятия, он продал ведомству одну из своих акций.
Сейчас Мороза
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Основной акционер ОАО "Мотовело", австрийская компания ATEC Investment, хочет через суд признать недействительным назначение на должность директора "Мотовело" Николая...
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