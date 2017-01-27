С 30 января схема движения городского автобусного маршрута № 28 «Областная больница — микрорайон Соломинка» будет продлена до микрорайона Казимировка. Также на одну единицу будет увеличено количество автобусов, курсирующих по данному маршруту. Об этом TUT.BY сообщили в управлении экономики Могилевского городского исполнительного комитета.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Данная мера обеспечит прямое транспортное сообщение микрорайона Казимировка с железнодорожным вокзалом, а также позволит жителям микрорайона Спутник и в дальнейшем пользоваться услугами данного маршрута с осуществлением посадки-высадки пассажиров на остановочных пунктах «Дом ветеранов» и «Загородное шоссе».