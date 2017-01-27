﻿ Автобусный маршрут № 28 в Могилеве будет продлен до Казимировки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Автобусный маршрут № 28 в Могилеве будет продлен до Казимировки

28.01.2017 08:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С 30 января схема движения городского автобусного маршрута № 28 «Областная больница — микрорайон Соломинка» будет продлена до микрорайона Казимировка. Также на одну единицу будет увеличено количество автобусов, курсирующих по данному маршруту. Об этом TUT.BY сообщили в управлении экономики Могилевского городского исполнительного комитета.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Данная мера обеспечит прямое транспортное сообщение микрорайона Казимировка с железнодорожным вокзалом, а также позволит жителям микрорайона Спутник и в дальнейшем пользоваться услугами данного маршрута с осуществлением посадки-высадки пассажиров на остановочных пунктах «Дом ветеранов» и «Загородное шоссе».

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также на одну единицу будет увеличено количество автобусов, курсирующих по данному маршруту.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Новолукомля выманил у людей и банка более 1 млн долларов и около 160 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика