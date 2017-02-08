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Председатель СК Носкевич объявил 2017 год для подчиненных Годом защиты прав и законных интересов потерпевших, потребовал переосмысления стиля и методов работы
08.02.2017 22:04 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 8 февраля. В центральном аппарате Следственного комитета 8 февраля состоялось заседание коллегии ведомства, на котором были подведены итоги 2016 года, а также поставлены задачи на 2017 год.
Как сообщает отдел информации и связей с общественностью СК, председатель комитета Иван Носкевич озвучил, под каким знаком пройдет новый год для сотрудников Следственного комитета.
"В целях усиления личной ответственности руководителей и сотрудников Следственного комитета за результаты осуществления досудебного производства полагаю необходимым объявить 2017 год Годом защиты прав и законных интересов потерпевших, рассматривая данное направление служебной деятельности одним из приоритетных", — заявил глава ведомства.
Кроме того, в Год науки Следственный комитет планирует начать выпуск собственного научно-практического издания под названием "Предварительное расследование". "Организационные мероприятия по подготовке ведомственного журнала следует активизировать", — подчеркнул председатель СК.
"Объявляя 2017 год в деятельности ведомства Годом защиты прав и законных интересов потерпевших, ориентирую сотрудников на то, что данный вопрос требует нетривиального подхода. Требую переосмысления стиля и методов работы руководителей, внесения новаций в организацию функционирования подразделений комитета", — сказал Носкевич.
На заседании было отмечено, что проделанная в прошедшем году работа оказала положительное влияние на состояние законности и криминогенную ситуацию в республике. По сравнению с 2015 годом, сообщают в СК, существенно (на 4.039) уменьшилось количество уголовных дел, возбужденных следователями, а также дел, по которым приостановлено предварительное следствие или прекращено производство. Наблюдается рост оперативности следствия — ведомством обеспечено окончание расследования 40,3% уголовных дел в срок до месяца (с учетом ускоренного производства).
По сравнению с 2015 годом уровень возмещаемости ущерба в денежном выражении увеличился на 41,2% — с 44,5 млн до 62,8 млн рублей.
"На протяжении всего периода функционирования ведомства отмечается повышение уровня раскрываемости преступлений, направленной на обеспечение принципа неотвратимости наказания. В прошедшем году этот уровень достиг 68,9% (2015 год — 68,1%)", — заявил председатель СК.
В то же время, по его словам, "положительная динамика по ряду аспектов деятельности Следственного комитета не повод расслабляться". Председатель СК акцентировал внимание присутствующих на том, что возможные просчеты на стадии досудебного следствия, влекущие нарушение прав и законных интересов граждан, не позволят ведомству успешно выполнить свои цели и задачи, а значит, будут заслуживать негативной оценки общества.
"Поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы восстановить нарушенные права граждан. Не может быть никаких оправданий, если у тебя была возможность помочь человеку, обществу в целом, но ты этого не сделал", — сказал Носкевич.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Председатель СК Носкевич объявил 2017 год для подчиненных Годом защиты прав и законных интересов потерпевших, потребовал переосмысления стиля и методов работы
Минск, 8 февраля. В центральном аппарате Следственного комитета 8 февраля состоялось заседание коллегии ведомства, на котором были подведены итоги 2016 года, а также...
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