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В Украине при расследовании убийства Павла Шеремета не отметается вероятность белорусского следа
09.02.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил вечером 8 февраля, что в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета прослеживается «рука Кремля». Не отметает он и вероятность «белорусского следа».
«Результаты досудебного расследования умышленного убийства Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление подготовлено группой лиц. Следствие
Аваков привел аргументы в пользу этой версии: сразу же после убийства Шеремета, по словам министра, на месте преступления появились корреспонденты «17 канала»; украинские спецслужбы зафиксировали в районе, где произошло убийство, большое количество телефонных соединений с российскими абонентами; во время убийства Шеремета на территории Украины действовала некая «группа российских граждан», о причастности которой к убийству Шеремета украинские силовики имеют «обоснованные предположения».
Кроме того, Аваков отметил, что при расследовании убийства «гонимого властями Беларуси» журналиста не отметается также и возможность белорусского следа.
«Мы принимаем во внимание некоторые версии. В том числе и группы лиц, которые в настоящий момент не находятся на территории Украины, а в момент преступления находились на территории Украины. В том числе — граждан Российской Федерации. В том числе — белорусских граждан», — отметил Аваков.
Глава МВД Украины также рассказал, что утром за час до убийства Шеремета на камерах зафиксирована женщина в парике и очках, которую подозревают в причастности к убийству журналиста.
«Она идет от сквера Чкалова по улице Липинского до перекрестка с Франко. На перекрестке она фиксирует поворотом головы место нахождения уже заминированного автомобиля. Расстояние от этого забора до места взрыва позволяет дистанционно привести в действие взрывчатку. И уже через несколько минут мы снова видим эту женщину, которая идет в обратном направлении, делает нелогичный круг, обходит место взрыва по улице Коцюбинского, проходит мимо белорусского посольства и входит на станцию метро Университет», — рассказали в МВД Украины.
Павел Шеремет
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"Мы принимаем во внимание некоторые версии. В том числе и группы лиц, которые в настоящий момент не находятся на территории Украины. В том числе - граждан России. В...
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