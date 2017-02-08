Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил вечером 8 февраля, что в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета прослеживается «рука Кремля». Не отметает он и вероятность «белорусского следа».



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«Результаты досудебного расследования умышленного убийства Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление подготовлено группой лиц. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации», — заявил он.

Аваков привел аргументы в пользу этой версии: сразу же после убийства Шеремета, по словам министра, на месте преступления появились корреспонденты «17 канала»; украинские спецслужбы зафиксировали в районе, где произошло убийство, большое количество телефонных соединений с российскими абонентами; во время убийства Шеремета на территории Украины действовала некая «группа российских граждан», о причастности которой к убийству Шеремета украинские силовики имеют «обоснованные предположения».

Кроме того, Аваков отметил, что при расследовании убийства «гонимого властями Беларуси» журналиста не отметается также и возможность белорусского следа.

«Мы принимаем во внимание некоторые версии. В том числе и группы лиц, которые в настоящий момент не находятся на территории Украины, а в момент преступления находились на территории Украины. В том числе — граждан Российской Федерации. В том числе — белорусских граждан», — отметил Аваков.

Глава МВД Украины также рассказал, что утром за час до убийства Шеремета на камерах зафиксирована женщина в парике и очках, которую подозревают в причастности к убийству журналиста.

«Она идет от сквера Чкалова по улице Липинского до перекрестка с Франко. На перекрестке она фиксирует поворотом головы место нахождения уже заминированного автомобиля. Расстояние от этого забора до места взрыва позволяет дистанционно привести в действие взрывчатку. И уже через несколько минут мы снова видим эту женщину, которая идет в обратном направлении, делает нелогичный круг, обходит место взрыва по улице Коцюбинского, проходит мимо белорусского посольства и входит на станцию метро Университет», — рассказали в МВД Украины.

Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Она взорвалась в 7.45 по местному времени, когда Шеремет находился за рулем. Журналист похоронен на Северном кладбище в Минске.