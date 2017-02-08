Хостел открыт на базе Лидского районного центра туризма и краеведения учащейся молодежи на ул. Павлика Морозова в центре города. В шаговой доступности от него не только авто- и железнодорожный вокзалы, но и многие достопримечательности. В частности, одна из туристических жемчужин региона — Лидский замок.



Фото: IPR Belarus, носит иллюстративный характер

«Лида пользуется популярностью у различных категорий туристов. Открываются и новые объекты с разной ценовой политикой. Хостел из их числа: за минимальную цену даст гостям региона возможность отдохнуть с комфортом», — рассказал заведующий сектором спорта и туризма отдела образования, спорта и туризма Лидского райисполкома Иван Дубатовка.

К услугам постояльцев две комнаты на 10 и 11 мест, душевые с горячей водой, туалет.

«Ориентирован хостел на различных гостей. В частности, заезжают в него спортивные команды, прибывающие на игры в Лиду, туристические группы и иностранные туристы. Причем постоянно расширяется перечень услуг, чтобы сделать отдых интересным и познавательными», — рассказал завсектором.

Среди дополнительных услуг экскурсии по Лиде и окрестностям, посещение выставок и музеев, краеведческие занятия и даже мастер-классы по стрельбе из лука и арбалета от профессиональных реконструкторов. Собеседник отметил, что хостел востребован, а такой подход экономически оправдан. Поэтому в ближайшее время в Лиде будет открыт новый подобный объект на 30 мест.