Следственный комитет все же отказал в возбуждении уголовного дела о превышении правоохранителями служебных полномочий во время штурма квартиры минского педиатра Дмитрия Середы. Уже в третий раз.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Почти месяц назад прокуратура Минска отменила предыдущее решение минских следователей — и возбудила уголовное дело в отношении некого милиционера из Заводского РУВД по ч.1 ст. ст. 426 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномочий). Материалы тогда направили в Следственный комитет.

Столичный педиатр Дмитрий Середа, квартиру которого по ошибке штурмовал ОМОН в августе прошлого года, настаивает: задержание проходило довольно жестко, он получил травмы.

На днях он получил письмо из управления Следственного комитета по Минску. Сообщается, что 6 февраля в очередной раз было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении двух милиционеров Заводского РУВД и сотрудников ОМОН.

А именно «по фактам причинения телесных повреждений [легких и не повлекших расстройства здоровья], а также повреждения имущества семьи при задержании Середы отказать (…) за отсутствием в деянии состава преступления».

Выяснилось, что хотя 9 января столичная прокуратура решила все же завести дело, уже 18 января Генпрокуратура отменила такое решение. После этого материалы снова отправили на дополнительную проверку в УСК Минска.

Там все изучили — и пришли к тем же выводам, уже в третий раз. Получается, поставлена точка в истории со штурмом.



Так выглядели двери квартиры после штурма. Позже начальник столичной милиции предложил помощь в ремонте — если того пожелает минчанин. Фото Дмитрия Середы

Любопытно, что раньше прокуратура в январском сообщении о возбуждении дела не указывала, чьи именно действия поручили изучить следователи — речь шла о «сотруднике УВД». Но из предыдущих документов можно сделать предположение: кроме прочего изучалось само решение привлечь к штурму сотрудников ОМОН.

Ведь причиной для этого были подозрения в совершении Середой хулиганства — но они потом не подтвердились.

Так, оперуполномоченный отдела угрозыска Заводского РУВД пояснял следователям, что решение задействовать ОМОН «было обоснованным, поскольку согласно оперативной информации Середа являлся физически развитым лицом, которое могло оказать активное влияние».

Своего подчиненного поддерживал и начальник РУВД Александр Германович: «решение на привлечение сотрудников ОМОН оперуполномоченным было принято обоснованно и оформлено в установленном порядке» (из постановления СК за ноябрь 2016 об отказе в возбуждении дела).

Напомним, 4 августа в 8 утра, в Минске в квартиру к семье педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы ворвался ОМОН . Мужчина проснулся от ударов тараном в железную дверь и вышел в коридор. В это время на кухню, разбив стекло в балконной двери, проникли бойцы в черном с оружием в руках. Задержание, по словам мужчины, происходило довольно жестко — и, как оказалось, по ошибке. Позже Следственный комитет начал проверку действий сотрудников милиции после жалобы от семьи. И в октябре СК отказал в возбуждении уголовного дела . Следователи пришли к выводу, что решение о привлечении сотрудников ОМОНа к задержанию «было принято обоснованно», а наручники и физическая сила использовались «для преодоления возможного сопротивления» со стороны Середы. Диагнозы (закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, ушиб мягких тканей головы, ушиб передней брюшной стенки) признали необоснованными, а телесные повреждения и ссадины, зафиксированные заключением судебно-медицинской экспертизы, отнесли «к категории легких, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья». 7 сентября Дмитрий Середа побывал на личном приеме у главы столичной милиции Александра Барсукова. Глава ГУВД сказал, что извиняться за действия своих подчиненных до получения результатов проверки он не будет . Но предложил сделать ремонт поврежденных окон и двери в квартире — если того пожелает Середа.