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В деле о штурме квартиры минского педиатра поставили точку: уголовного разбирательства не будет
09.02.2017 18:31 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет все же отказал в возбуждении уголовного дела о превышении правоохранителями служебных полномочий во время штурма квартиры минского педиатра Дмитрия Середы. Уже в третий раз.
Почти месяц назад прокуратура Минска отменила предыдущее решение минских следователей — и
Столичный педиатр Дмитрий Середа, квартиру которого по ошибке штурмовал ОМОН в августе прошлого года, настаивает: задержание проходило довольно жестко, он получил травмы.
На днях он получил письмо из управления Следственного комитета по Минску. Сообщается, что 6 февраля в очередной раз было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении двух милиционеров Заводского РУВД и сотрудников ОМОН.
А именно «по фактам причинения телесных повреждений [легких и не повлекших расстройства здоровья], а также повреждения имущества семьи при задержании Середы отказать (…) за отсутствием в деянии состава преступления».
Выяснилось, что хотя 9 января столичная прокуратура решила все же завести дело, уже 18 января Генпрокуратура отменила такое решение. После этого материалы снова отправили на дополнительную проверку в УСК Минска.
Там все изучили — и пришли к тем же выводам, уже в третий раз. Получается, поставлена точка в истории со штурмом.
Любопытно, что раньше прокуратура в январском сообщении о возбуждении дела не указывала, чьи именно действия поручили изучить следователи — речь шла о «сотруднике УВД». Но из предыдущих документов можно сделать предположение: кроме прочего изучалось само решение привлечь к штурму сотрудников ОМОН.
Ведь причиной для этого были подозрения в совершении Середой хулиганства — но они потом не подтвердились.
Так, оперуполномоченный отдела угрозыска Заводского РУВД пояснял следователям, что решение задействовать ОМОН «было обоснованным, поскольку согласно оперативной информации Середа являлся физически развитым лицом, которое могло оказать активное влияние».
Своего подчиненного поддерживал и начальник РУВД Александр Германович: «решение на привлечение сотрудников ОМОН оперуполномоченным было принято обоснованно и оформлено в установленном порядке» (из постановления СК за ноябрь 2016 об отказе в возбуждении дела).
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Мужчине отказали в возбуждении уголовного дела уже в третий раз.
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