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С марта по сентябрь возле Ратуши будут проводить исторические реконструкции

09.02.2017 19:28 — Новости Общества | Tut.by  
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С марта по сентябрь возле Ратуши будут проводить исторические реконструкции, а в День города там пройдет большой конно-рыцарский турнир. Об этом сообщил бывший замдиректора Музея истории Минска, а ныне депутат Палаты представителей Михаил Милованов, пишет агентство «Минск-Новости».


Михаил Милованов

Милованов рассказал, что исторические реконструкции будут проходить каждую субботу в полдень. Особенными датами в 2017 году станут 4 марта (накануне будет отмечаться 950-летие со дня битвы на Немиге), 3 июня («Рыцарство перед Троицей») и в День города 9−10 сентября, когда пройдет фестиваль истории и культуры «Мiнск Старажытны».

Подготовка к конно-рыцарскому турниру в честь предстоящего 950-летия столицы уже началась. Участвовать в состязании может любой желающий, а заявки следует отправлять витязю Михаилу в Музей истории города Минска.

«Наш посыл получил отклики. Уже заявили о своем участии в турнире представители Франции, Германии, Италии, Украины, России и других стран», — добавил депутат.

 
Теги: Минск
 
 
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А в День города возле Ратуши пройдет большой конно-рыцарский турнир.

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