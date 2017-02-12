МИНСК, 12 фев — Sputnik. Национальный аэропорт Минск начал принимать безвизовых туристов, пока что наплыва желающих познакомится с Беларусью, минуя процедуру получения визы, немного, но речь только о первых часах действия указа президента о безвизовом въезде в республику.



© Sputnik / Виктор Толочко Зачем безвизовые туристы прилетели в Беларусь

Пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран (из них 39 европейские) начал действовать в Беларуси с 12 февраля.

Первым в Беларусь без визы въехал гражданин Финляндии, он обошел не только непростую процедуру получения разрешения на въезд в белорусском посольстве, но и толпу журналистов. Остальных встретили десятки представителей белорусских СМИ, желающих взглянуть на "первооткрывателей".

Замминистра спорта и туризма Михаил Портной уверен, что отмена виз позитивно скажется на привлекательности Беларуси для туристов. "Страна открыта", — сказал Портной.

Он добавил, что в первые месяцы ждать стремительного увеличения притока туристов в страну не стоит. А вот к 2018 году их количество может увеличиться уже в разы.

Ожидается, что особенно привлечет указ о безвизовом въезде в Беларусь представителей диаспоры. Рейсом Франкфурт — Минск как раз прилетел Александр, который уехал из Беларуси больше 30 лет назад и теперь проживает в США. Именно на граждан США и Европы в основном рассчитан указ президента.

"Приехал встретиться с другом, уже соскучился", — признался Александр журналистам. Друг Дмитрий рассказал, что указ считает полезным — теперь многие, кто отказывал себе в визите в Беларусь, смогут приехать сюда, минуя сложности.



© Sputnik / Виктор Толочко Безвизовый турист в Беларуси: прилетел в гости к девушке

Некоторые туристы прилетели с визами — об указе они узнали уже после того, как получили "наклейку" в паспорте. Другие сделали визы потому, что не намерены ограничиваться пятью днями пребывания. Речь идет о тех, кто приезжает к родственникам или на учебу в Беларусь.

"До истечения срока пребывания иностранного гражданина в Республике Беларусь он или его представитель должен обратиться в органы внутренних дел, где вопрос рассмотрят и могут выдать разрешение на продление пребывания. Если иностранный гражданин превысил сроки пребывания в Беларуси без официально полученного на то разрешения, он будет привлечен к административной ответственности и штрафу в размере 50 базовых величин или к депортации", — пояснил начальник управления пограничного контроля ГПК РБ Олег Ляшук.

Насчет безопасности беспокоиться не стоит — работа с безвизовыми туристами была налажена еще в дни ЧМ по хоккею. Как и прежде, если иностранному гражданину нежелателен въезд в Республику Беларусь, он будет в установленном порядке возвращен в ту страну, откуда прибыл.